La rotta più pericolosa del mondo 

“Li abbiamo trovati”. Ragazzi bloccati nella grotta da 9 giorni : la situazione. Nessuno ci sperava più - poi l’incredibile annuncio dalla Thailandia : “Li abbiamo trovati”. Queste le prima parole che sono state pronunciate e che hanno risollevato il morale del mondo intero. Poi è stata aggiunta la parte più importante: “E sono tutti vivi. Ma l’operazione non è ancora finita. Ci prenderemo cura di loro sino a quando potranno spostarsi”. E’ l’annuncio di Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia di Chiang Rai, a capo delle operazioni ...

Thailandia - non piove più : accelerano le ricerche dei ragazzi nella grotta : Grazie a una pausa delle piogge che ha fatto rallentare le inondazioni nel sistema di caverne, accelerano le ricerche per individuare i 12 ragazzi e il loro allenatore di calcio dispersi in una grotta in Thailandia da una settimana. Intanto, anche personale di polizia e militare australiano si è unito alle altre squadre di esperti di soccorso stranieri. La ricerca era andata a rilento, in gran parte a causa delle inondazioni e aveva impedito ai ...

Juventus : De Ligt più Godin. Marotta lavora al doppio colpo : un big e un talento : TORINO - Inseriti i primi tasselli , Caldara , Spinazzola , Emre Can , Perin e Cancelo , , la Juventus entra nella fase due delle trattative, quella più imprevedibile e scoppiettante. Gli addetti ai ...

Juventus - Golovin ad un passo. Marotta conferma : “Più di un’ipotesi”. E su Icardi… : Juventus, Golovin- La Juventus si avvicina in maniera netta e decisa su Alekandr Golovin. Il centrocampista russo, attualmente in forza al CSKA Mosca rappresenta un chiaro obiettivo per il centrocampo bianconero. A confermarlo è stato lo stesso Marotta che ha dichiarato: “Golovin? Più che un’ipotesi“. 25 milioni la richiesta del club russo, 17-18 milioni l’offerta […] L'articolo Juventus, Golovin ad un passo. ...

La rotta spagnola dei migranti non è più così deserta : Roma. Il governo spagnolo del socialista Pedro Sánchez ha accettato di accogliere a Valencia i 629 migranti della nave Aquarius, dopo che il ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, ha impedito alla nave di attraccare in Italia. I due esecutivi, spagnolo e italiano, sono nati negli stessi gio

Juncker senza freni contro l'Italia : "Lavori di più e sia meno corrotta invece di incolpare l'Ue per i suoi problemi" : "Gli italiani devono lavorare di più, essere meno corrotti e smettere di incolpare l'Ue per tutti i problemi dell'Italia": sono le parole durissime espresse dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, pronunciate nella sessione di domande e risposte con il pubblico alla conferenza a Bruxelles 'New Pact for Europe' L'esponente di Bruxelles ha invitato inoltre gli italiani a "smettere di guardare all'Ue per salvare le ...

La Juve vuole Icardi : Marotta offre all'Inter Higuain più 50 milioni : Secondo il Corsera Marotta pronto a ripetere le operazioni fatte con Napoli e Roma per il Pipita e Pjanic: strappare il migliore ai rivali!

Volvo Ocean Race – Il team Brunel più a sud prende margine - ma gli altri team hanno rotta più breve : Lo skipper Bouwe Bekking il suo team Brunel, di cui fa parte anche l’italiano Alberto Bolzan, guida un gruppo di quattro barche che si sono tenute più a sud, godendo di un vento più fresco e prendendo margine sui tre a nord. Ma i “nordisti” sono su una rotta più breve. Chi avrà la meglio? Del trio settentrionale, che ha vento più leggero, fa parte anche il leader della classifica generale MAPFRE, con Dongfeng Race team che è secondo ...

La Grotta della Cala a Camerota su una delle riviste di scienze più lette : Il Journal of Quaternary Science dedica addirittura 11 pagine al sito preistorico della Cala, uno dei più importanti del mondo. Camerota, dunque, finisce su una delle riviste scientifiche internazionali più lette. Negli anni '60, all'interno della Grotta della Cala, furono rinvenuti resti dell'uomo di Neandertal e dell'...

JUVENTUS - MArotta : "LO SCUDETTO PIÙ DIFFICILE"/ "Ci dicono che rubiamo - ma anche col Var abbiamo vinto noi!" : JUVENTUS, MAROTTA: "Lo SCUDETTO più difficile", la gioia dell'amministratore delegato bianconero dopo il settimo titolo consecutivo. Le sue parole su Allegri, Donnarumma e Perin(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 00:55:00 GMT)

Marotta : “questo lo scudetto più difficile” : “Il primo scudetto con Conte ha creato un’emozione straordinaria, perché per questo ciclo dirigenziale era la prima volta e quindi è stato un momento speciale. Quello di ieri è stato sicuramente il più difficile e quando le difficoltà sono tante si assapora un gusto migliore”. Lo dice l’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, passando in rassegna ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport i sette titoli ...

La rotta dritta più lunga che puoi seguire sulla Terra : L'ha calcolata un gruppo di ricercatori dopo avere visto una mappa su Reddit: è lunga più di 32mila chilometri The post La rotta dritta più lunga che puoi seguire sulla Terra appeared first on Il Post.

Cartelle rottamate/ Più di 455 mila. Scadenza il 15 maggio : ecco come aderire : Cartelle rottamate a quota 455 mila. L'Agenzia delle Entrate ricorda che la Scadenza per aderire all'agevolazione è fissata al 15 maggio. Tutti i vantaggi(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:19:00 GMT)