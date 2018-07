La proposta di dare Bot e Btp alle famiglie per fermare lo spread

Blastingnews

(Di martedì 3 luglio 2018) Poco si è detto sulle nuove politiche economiche del governo Lega-Movimento 5 Stelle. Il tema dei migranti sta prendendo sempre più spazio nel dibattito, lasciando nel vuoto le questioni fiscali, di lavoro, assistenza sociale e reddito di cittadinanza. Tuttavia, c’è qualche rappresentante dell’esecutivo che avanza delle misure VIDEO, almeno a parole. In un’intervista pubblicata dal Corriere della sera, il sottosegretarioInfrastrutture, Armando Siri, ha detto che è da emettere subito il decreto dignita'. E che, ugualmente, il governo deve attivare una “manovra speciale” per l’anno 2019, che agisca sulla flat tax, la riforma della legge Fornero e il reddito di cittadinanza che è stato promesso agli elettori. Secondo lui, il partito Lega, guidato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha messo a punto la “rivoluzione del fisco” e che non importa se si tratta di una ...