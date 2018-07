La prima stagione di Suburra La Serie proiettata alla Casa del Cinema | biglietti e date

Breaking Bad - la reunion dei protagonisti a 10 anni dalla prima stagione : Una grande reunion , a dieci anni esatti dall'avvio della prima stagione. Sono scatti che saranno decisamente graditi ai fan di Breaking Bad , quelli della reunion del cast, ovviamente capitanato da ...

Ora o Mai Più 2 - la seconda stagione ci sarà? Intanto la prima la vince LISA : Ora o Mai Più avrà una seconda stagione? Tutto fa supporre di sì! Il talent che ha portato alla ribalta delle vecchie glorie della musica italiana ha ottenuto un successo clamoroso in termini di share e di gradimento. Pensate che la prima puntata ha registrato uno share pari al 25% e di questi tempi con l’offerta che offre sempre più canali a tema nel DDT e le pay tv, sono numeri davvero eccellenti. Ora o mai Più 2, ci sarà una seconda ...

Poldark su Canale 5 a Mondiali finiti? Rivelata la data ufficiale di messa in onda della prima stagione : Ritmo incalzante, paesaggi mozzafiato e una storia d'amore tormentata, sono questi i punti forti di Poldark la serie tv inglese targata BBC che sta per debuttare nel prime time di Canale 5 con gli episodi della prima stagione. Dopo il successo di Victoria, la rete ammiraglia Mediaset punta nuovamente sulla serialità inglese alla domenica sera. Secondo gli ultimi rumors sembra proprio che la prima stagione di Poldark su Canale 5 dovrebbe ...

Ultimi episodi di Rosewood su Rai2 il 26 giugno e il 3 luglio : anticipazioni del finale della prima stagione : Ultimi episodi di Rosewood su Rai2 nel prime time di oggi, 26 giugno, e martedì prossimo, il 3 luglio. La prima stagione della serie è tornata in onda dopo quasi un anno di attesa e adesso saluterà il suo pubblico con gli Ultimi quattro episodi che andranno in onda in questi due martedì per la gioia di tutti coloro che attendono con ansia di capire cosa ne sarà del nostro dottore. In prima visione due nuovi episodi della serie “Rosewood” ...

The Moneydrome - Canale 5 prova un nuovo game show per la prossima stagione (Anteprima Blogo) : L'ammiraglia Mediaset si prepara alla stagione televisiva che sarà con nuovi test che vedranno ancora una volta un nuovo game show (presumibilmente preserale) che Endemol Shine produrrà per l'Italia, quindi per Canale 5.Si chiamerà The Moneydrome, sarà un preserale ed il suo arrivo sarà non prima della primavera 2019, ma Blogo è già in grado di anticiparvi alcune informazioni a riguardo: oggi si è registrata la puntata zero negli studi ...

Tutto può succedere 3 : Stasera la prima puntata della nuova stagione : Tornano, con la terza stagione, le avventure della famiglia Ferraro. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata in onda su Rai 1.

ANTICIPAZIONI TV/ 'Riverdale' - la prima stagione in chiaro su La5 a partire da oggi : Riverdale arriva su La5, gratis, in chiaro e in prima visione, da mercoledì 13 giugno. La serie sara' trasmessa ogni mercoledì per 13 puntate, ognuna delle quali comprensiva di 2 episodi. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Riverdale è un teen drama con nuances mistery basato su alcuni personaggi di spicco della Archie Comics. In particolare, la serie narra narra le vicende e la quotidianita' di Archie Andrews interpretato da KJ Apa in ...

The Last Ship 4 sul Canale 20 per la prima volta in chiaro : “L’ultimo atto” della terza stagione in onda il 16 giugno : Eric Dane ha ormai conquistato un posto fisso nella seconda serata di Canale 20 e i fan attendono con ansia The Last Ship 4. I nuovi episodi della serie con l'amato protagonista di Grey's Anatomy andranno in onda proprio di seguito alla terza e, in particolare, da domani, 17 giugno. Domenica porterà con sé la première di The Last Ship 4 andata in onda negli Usa ormai lo scorso anno e il cui primo passaggio italiano è stato su Premium Action ...

Il Direttore incontra tecnici e calciatori della prima squadra del Catania : in archivio la stagione 2017/18 : Si è conclusa, con un appuntamento in sede, la stagione 2017/18 della prima squadra: l’Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco ed

The Magicians - su Timvision la terza stagione della serie con una new entry nel cast. La clip in anteprima : The Magicians, la serie fantasy di Syfy ispirata all’omonimo romanzo di Lev Grossman (in italiano pubblicato col titolo Il Mago), ideata da Sera Gamble (Supernatural) e John McNamara (Aquarius), torna con la sua terza stagione in anteprima esclusiva su Timvision da venerdì 15 giugno, dopo il successo riscosso negli Usa. The Magicians racconta la vita di un gruppo di studenti del Brakebills College for Magical Pedagogy, un’istituzione segreta, ...

Il cast di Outlander sarà ospite per la prima volta al New York Comic Con per il lancio della 4ª stagione : Outlander è pronta a partire alla volta della Grande Mela: il cast della serie targata Starz farà la sua prima ospitata al New York Comic Con il prossimo 6 ottobre, a pochi giorni dal lancio della quarta stagione. La cattiva notizia è che gli attori e la serie non saranno presenti al San Diego Comic Con, che si terrà nella città californiana dal 19 al 22 luglio. La buona, però, è che all'evento newYorkese ci saranno Caitriona Balfe (Claire ...