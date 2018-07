La pesca dell' amore

Ripescaggi - deferimenti - retrocessioni : Serie A e B nel caos - il punto della situazione : Solito post campionato ricco di scossoni, polemiche, Ripescaggi presunti e reali: in Serie A e B potrebbe succedere di tutto, sarà una lunga estate Il calcio italiano è nuovamente costretto a fare i conti con uno scandalo che movimenterà le prossime settimane, forse anche mesi. Non c’è estate che si rispetti in Italia, senza uno scandalo calcistico a scandire i giorni estivi. Che tristezza. Quest’anno abbiamo a che fare con due ...

Inaugurata la sezione vab antincendio di Castiglione della pescaia : «La politica ambientale del Comune di Castiglione della Pescaia " spiega Elena Nappi, vicesindaco della cittadina costiera " ha un posto rilevante nella valorizzazione che portiamo avanti in maniera ...

Riapre il cinema sotto le stelle a Castiglione della pescaia : INFO: 3405281370 facebook: cinemacastellocdp Di seguito la programmazione per i tamburini, gli spettacoli inizieranno tutti alle 21 e 45 Giugno SABATO 23 QUANTO BASTA DOMENICA 24 LORO 1 LUNEDì 25 ...

Caos Parma - ecco i tre messaggi inviati da Calaiò ai calciatori dello Spezia : situazione delicatissima - rischio retrocessione - i due club in pole per il ‘ripescaggio’ : Caos in Serie A e Serie B, situazione delicatissima quella del Parma che adesso rischia la retrocessione nel campionato cadetto. Nel mirino sono finiti i messaggi inviati da Calaiò agli avversari alla vigilia dell’ultima partita contro lo Spezia, ecco il contenuto dei tre sms: “ehi Pippein, non rompere il cazzein venerdì, mi raccomando amico mio”, “dillo anche a Claudien (Terzi), soprattutto con rapporto che avete con ...

Trento - "Affitto solo a ragazze del Triveneto e della Lombardia" : respinta una studentessa di pescara : Era in cerca di un appartamento, il proprietario non le ha dato spiegazioni: "Niente di personale, ma preferisco così". La ragazza: "Per m'è c'è un'unica ragione: si chiama razzismo"

pescara - nuova auto emoteca dell'Avis Comunale : il 19 giugno l'inaugurazione : È importante donare sangue perché a oggi non è un elemento riproducibile nella scienza, quindi la raccolta umana del sangue è diventata fondamentale, c'è bisogno che fisicamente le persone vengano a ...

Mare - il Wwf : “I rifiuti raccolti durante la pulizia delle spiagge in mostra a pescara” : Questa mattina i volontari del WWF hanno allestito nel centro di Pescara la mostra “Il Mare del futuro?”, una esposizione del tutto particolare frutto della raccolta simbolica di materiale spiaggiato lungo il litorale abruzzese. L’iniziativa, che ha il patrocinio della Regione Abruzzo Settore Ambiente e del Comune di Pescara, è all’interno delle azioni del progetto #GenerAzioneMare che il WWF Italia ha lanciato lo scorso anno per la difesa delle ...

A Castiglione della pescaia - “CastigliondiPrimavera” saluta l’arrivo dell’estate : 1/5 ...

Prende il via il roadshow di Elettricità Futura : pescara la prima tappa con focus sulle opportunità di sviluppo delle rinnovabili : E’ partita da Pescara la prima tappa del roadshow “Le opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico – Incontri con il territorio” organizzato da Elettricità Futura. Un’occasione di confronto tra istituzioni e aziende del settore elettrico con un particolare focus sullo sviluppo delle rinnovabili e le opportunità di finanziamento. Questa prima tappa, organizzata in collaborazione con Confindustria Chieti e Pescara, ...

Milano - trovato il corpo della 21enne scomparsa : un pescatore l'ha avvistato nel canale Muzza : Dopo cinque giorni di ricerche cadavere della ragazza. Nessuna traccia da venerdì notte, quando il fidanzato si è suicidato

Al Mondiale anche "noi". Grazie alla pesca record delle Nazionali in serie A : Non è un caso, infatti, che il record di convocazioni di giocatori tesserati nei club di casa nostra in una nazionale ad una fase finale di un campionato del Mondo appartenga alla Seleccion che, nel ...

Kate in celeste pallido - Meghan in rosa pesca per celebrare il compleanno della Regina : Come ogni anno si tiene a Londra la 'Trooping the colour', la tradizionale parata militare per celebrare il compleanno della Regina Elisabetta. E' la festa ufficiale della sovrana che in realtà è nata il 21 aprile del 1926. Famiglia reale al completo per la sfilata in carrozza e occhi puntati sulla neo coppia Harry e Meghan Markle, il duca e la duchessa di Sussex, che si sono sposati tre settimane fa.Ma quest'anno ad attirare ...

pescaRA : AL VIA ''LA NOTTE DELLO SHOPPING'' - MUSICA - SPORT E SPETTACOLI FINO ALL'ALBA : ... con sconti e promozioni, , mentre per le vie e strade, a partire dalle ore 19, verranno organizzati numerosi eventi collaterali tra MUSICA, concerti, SPETTACOLI, SPORT, intrattenimento, sfilate, ...

pescara - intossicazione in alcune scuole a causa del batterio della carne : Nei giorni scorsi a Pescara, un gran numero di persone per la maggior parte bambini, hanno accusato gravi malori intestinali. In un primo momento si è pensato ad un possibile contagio da salmonella che è poi stato smentito dalle analisi effettuate sulle persone colpite. I medici hanno infatti riscontrato la presenza del batterio Campylobacter nelle persone con sintomi di tossinfezione alimentare. Il batterio in questione è uno dei più diffusi al ...