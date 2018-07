La nazionale di calcio tedesca ha confermato l’incarico al suo allenatore Joachim Löw

Calcio a 5 Svolti a Vercelli i Raduni della nazionale Categoria 20 anni e Categoria 12 anni : ... in vista della partecipazione della prossima coppa del mondo AMF che si terrà dal 18 e 26 novembre nella città di Valledupar in Colombia. Hanno preso parte alla selezione oltre 20 atleti, ...

Calciomercato Udinese - colpaccio della famiglia Pozzo : in bianconero arriva un nazionale azzurro : Nella giornata di oggi previste le visite mediche e la firma di Mandragora, il calciatore arriva a titolo definitivo dalla Juventus L’Udinese piazza il colpaccio, la famiglia Pozzo regala a Velazquez nientemeno che Rolando Mandragora. Il centrocampista classe ’97 arriva a titolo definitivo dalla Juventus dietro il pagamento di 20 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto a quella stabilita per il diritto di recompra da ...

Grande autunno calcio Rai protagonista con nazionale - Champions e Coppa Italia : Un Grande autunno con il calcio Rai protagonista esclusiva su tutti i terreni di gioco: dalla Nazionale alla Champions League, dalla SuperCoppa europea a quella Italiana fino alla Coppa Italia e alle partite dell’Under 21. Il calcio Italiano si accinge a vivere una nuova ed importantissima stagione con l’obiettivo di tornare ad essere protagonista in tutte le competizioni con le sue squadre e raggiungere le migliori posizioni nel ...

Calcio : la squadra di calcio degli ingegneri di Macerata alla fase finale del campionato nazionale : ... che coinvolge circa 1.500 ingegneri provenienti da tutt'Italia, con l'intento - oltre che di propagandare i valori dello sport come momento di sano confronto e aggregazione - di contribuire alla ...

Calcio a 5 - pronto riscatto per la nazionale italiana femminile : Ucraina sconfitta 3-0 in amichevole : riscatto immediato per la nazionale italiana femminile di Calcio a 5. Dopo la sonora sconfitta per 0-3 contro l’Ucraina, le azzurre si impongono con identico risultato al Palazzetto dello Sport di Fondi, prendendosi una bella rivincita nel secondo test amichevole, preludio alle imminenti qualificazioni agli Europei. A fare la differenza è la strepitosa Arianna Pomposelli, che mette a referto tutte e tre le reti con cui l’Italia ha ...

Il Ct della nazionale di calcio femminile fissa obiettivo a Francia 2019 : “Abbiamo iniziato a settembre con un sogno e lo abbiamo realizzato, ora cercheremo di migliorare per andare al Mondiale con un altro sogno: quello di provare a passare almeno il primo turno”. Lo dice il ct della nazionale italiana di calcio femminile, Milena Bertolini, a un incontro alla stampa estera a Roma, per parlare della qualificazione della nazionale femminile ai prossimi Mondiali di Francia 2019 e della crescita del calcio ...

La maglia della nazionale di calcio nigeriana : sacro Graal dello Streetwear : Dopo la lunga fase preliminare e il fiume di parole speso dai media in attesa del torneo internazionale di calcio più importante che si svolge una volta ogni quattro anni, la Coppa del Mondo è ufficialmente iniziata. Ogni argomento e minimo dettaglio è stato trattato ed è arrivato il momento di accendere i riflettori su qualcosa di veramente importante come il fatto che finalmente le maglie sono state rilasciate. La partenza senza dubbio più ...

Calcio a 5 : nazionale femminile sconfitta in amichevole con l’Ucraina per 3-0 : Prima di due amichevoli al Palazzetto dello Sport di Fondi per la nazionale italiana di Calcio a 5 femminile. Le azzurre sono state sconfitte per 3-0 dall’Ucraina in un match ovviamente dominato dalla nazionale con più esperienza e qualità in campo. Reti di Olena Pavlenko, Iuliia Forsiuk e Taisiia Babenko. Oggi il secondo appuntamento alle 20.30: le azzurre si stanno preparando al meglio per le qualificazioni agli Europei. Queste le parole ...

