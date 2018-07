La mappa italiana dei tumori Regioni | numeri e incidenza del cancro

laragnatelanews

(Di martedì 3 luglio 2018) Forse dipende dall’età che avanza per noi e per chi abbiamo intorno e per il maggior numero di persone che conosciamo negli anni, ma mai come in questi ultimi mesi sono entrata in contatto con persone che si sono ammalate di tumore e che sono decedute. Ho voluto così capirci qualcosa di più e mi è venuto in aiuto il sito dell’Airc con le statistiche del. Stiamo parlando di una malattia socialmente importante, che conta ogni giorno in Italia circa 1000 nuovi casi. Mi ha rincuorato però leggere di come la ricerca stia facendo passi da gigante e come i casi siano in diminuzione e non, come sembrava a me, in aumento. Ilin cifre Nonostante ciò i casi sono ancora tantissimi con ogni anno più di 365.000 nuove diagnosi di tumore (fatta eccezione per quelli della pelle che hanno una statistica a sè) di cui circa 189.600 (52%) fra gli uomini e circa 176.200 (48%) fra ...