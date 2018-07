La Lega sale ed è primo partito Crollano M5s | Pd e Forza Italia Il sondaggio settimanale

Lanzalone - Casaleggio e Lega : la lobby del moralismo a spese dello Stato : Chi di ghigliottina ferisce di ghigliottina perisca, è lo strale lanciato da Giuliano Ferrara dopo i fatti recenti dello stadio di Roma

Sondaggi politici elettorali : M5S scivola dietro la Lega - risale il PD al 19 - 6% : A pochi giorni dalla fine del mese di giugno, numerosi istituti di ricerca evidenziano il sorpasso della Lega ai danni del Movimento 5 Stelle nei Sondaggi politici. Questa volta è il turno di Tecné, secondo cui il partito di Matteo Salvini è davanti a quello di Luigi Di Maio. Il primo si trova al 27,9%, mentre il secondo è scivolato al 27,5%. C’è poi da registrare un incremento da parte del Partito Democratico, anche se resta ancora troppo ...

Lo spread sale di nuovo - per i mercati è colpa di Bagnai e Borghi. Gli economisti della Lega : "Non sanno fare il loro lavoro" : Dietro la nuova impennata dello spread, di nuovo sopra i 230 punti a metà mattina, c'è la nomina dei leghisti ed euroscettici Claudio Borghi e Alberto Bagnai alla presidenza delle commissioni Bilancio della Camera e Finanze del Senato. A sostenerlo sono diversi trader. "Se l'intervista di Tria ha rassicurato i mercati, è normale che adesso (queste nomine) creino preoccupazione", dice Alessandro Balsotti, portfolio manager di ...

Urzì * nomadi Alto Adige - ' l'ultimo censimento risale al 2015 : SI è CONTINUATO A TOLLERARE L'ILLegaLITà MENTRE DALLE CASSE PUBBLICHE si ... : risale però al 2015 , per la cronaca comunico che la richiesta di aggiornamento del censimento in provincia di Bolzano è stata ripresentata da me oggi stesso, . La mia denuncia di allora cadde ...

M5s - Di Maio in Tribunale contro ex attivista : “La sua espulsione fu Legata alla querela di Casaleggio? Non ricordo” : Alle 9 e 35 tra i due c’è una stretta di mano fugace. Avviene poco prima dell’udienza. Poi Luigi Di Maio si accomoda al banco dei testimoni e l’ex attivista M5s Angelo Ferrillo affianco al suo avvocato, Marco De Scisciolo. Durerà appena mezz’ora la deposizione del vicepremier M5s al processo di Napoli Nord che vede Ferrillo imputato di diffamazione ai danni di Gianroberto Casaleggio e della Casaleggio Associati. Per dribblare fotografi e ...

Casaleggio spegne il dissenso dei grillini spolpati dalla Lega : spolpati dalla Lega, a rimorchio di Salvini, risucchiati a destra: la vicenda Aquarius, con la sua non casuale coincidenza con la tornata elettorale delle Comunali, mette sotto i riflettori le difficoltà dei Cinque Stelle.Neppure il tempo di assaporare il trionfale ingresso nella stanza dei bottoni (sia pure per interposto Conte), che si ritrovano nelle peste. Matteo Salvini si prende tutta la scena (e i voti), impone al governo e all'invisibile ...

Elezioni Comunali 2018 ultime notizie/ Risultati Amministrative diretta : l’affluenza sale? Impatto di Lega-M5s : Elezioni Amministrative 2018, diretta live Comunali: ultime notizie, come si vota, Risultati, affluenza ed exit poll dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 20:48:00 GMT)

FIDUCIA ALLA CAMERA - GOVERNO Lega-M5S/ Diretta video live : Pd-FI contro Conte - spread sale oltre 250 punti : FIDUCIA GOVERNO M5s-Lega ALLA CAMERA, Diretta video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:28:00 GMT)

Lega al 28 - 5% - tallona il M5S Forza Italia ancora in calo Risale il Pd : Il Carroccio guidato da Salvini guadagna 11 punti dalle elezioni del 4 marzo. Forza Italia ancora in calo, è al 9 per cento

A Btp e Ftse Mib non basta segnale di rigore da Mattarella - sale incertezza su rischio alleanza M5S-Lega : Sergio Mattarella ha sbarrato la strada a M5S e Lega opponendosi al nome di Paolo Savona per il ministero dell'Economia . Si allontana il rischio di brevissimo di un governo Lega-M5S, con programmi ...

Governo M5s-Lega - Casaleggio : “Su Savona Conte e Mattarella troveranno ottima soluzione” : “Siamo fiduciosi di essere vicini a un cambiamento importante”, così Davide Casaleggio intervistato questa mattina al Wired Next Festival. A proposito della reticenza di Mattarella sul nome di Paolo Savona: “Il tema della formazione del Governo comunque è in mano a Conte e Mattarella ma sono fiducioso troveranno ottima soluzione”. A proposito dell’alleanza prosegue: “5Stelle e Lega molto diversi soprattutto ...

Renzi : "Sale lo spread? Colpa di Di Maio e Salvini" Nyt : unica qualità Conte eseguire ordini Lega-M5s : "Se l'Italia, la quarta economia dell'Ue, inizia a sfidare le regole dell'Unione e chiede di rinegoziare i termini della sua adesione, sarà più difficile tenere gli altri membri in riga", afferma il ...

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Sale Lega - M5s ko : 27% vorrebbe su Lavoro la prima legge del Governo : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI, Fabbrica Politica: Centrodestra al 42%, M5s sotto al 30%. Quanto dura il Governo Lega-Di Maio? Primi provvedimenti dovranno essere su Lavoro e tasse(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:40:00 GMT)