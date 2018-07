La Juve è vicina a ingaggiare Cristiano Ronaldo Marca rilancia

Ghoulam - ginocchio ancora gonfio/ Cure fai da te in Usa e il Napoli lo richiama : Juventus più vicina? : Ghoulam, ginocchio ancora gonfio, Cure fai da te in Usa e il Napoli lo richiama: Juventus più vicina? Non si è ancora conclusa l'odissea per il terzino sinistro della nazionale algerina(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:08:00 GMT)

Inter - Politano si avvicina. Juventus - visite mediche per Cancelo. Lainer-Napoli : L'Inter ufficializza Nainggolan , accelera per Politano , senza trascurare Malcom e gli obiettivi a centrocampo: Dembélé e Carvalho. Ieri, il ds Ausilio ha fatto un nuovo punto di calciomercato e ...

Cancelo alla Juventus/ Calciomercato Juventus : intesa vicina - ma il Valencia deve abbassare le sue pretese : Cancelo alla Juventus, Marotta tratta: 40 milioni di euro in due tranche, l’ex Inter ha detto sì. Il club bianconero al lavoro per chiudere l'operazione con il Valencia per il portoghese(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:37:00 GMT)

Brozovic : 'L'Inter vicina alla Juve - con due rinforzi azzeriamo il gap' : MILANO - 'Basta con il dominio-Juventus. Due o tre rinforzi e ci siamo'. Se Luciano Spalletti ha preferito trincerarsi sull'argomento, derubricando la parola scudetto alla voce 'sogni quasi ...

Juve vicina all'ingaggio di Darmian : Per gli inglesi è sicuro: Matteo Darmian vestirà la maglia della Juventus. Secondo il quotidiano inglese Daily Express, il laterale del Manchester United ha trovato l'accordo con la società bianconera:...

Milinkovic Savic alla Juventus/ I soldi ci sono - il serbo della Lazio si avvicina ai bianconeri : Milinkovic Savic alla Juventus: i soldi ci sono, il serbo della Lazio si avvicina ai bianconeri. La concorrenza resta però folta e il prezzo altissimo(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:30:00 GMT)

Calciomercato - la Juventus è molto vicina a Oriol Busquets : Il 30 giugno scadrà il suo contratto, poi sarà libero di accordarsi con qualsiasi club. Anzi, un club. La Juventus. Sembra infatti che Oriol Busquets, 19 anni, proseguirà la sua carrriera calcistica in Italia, lasciando "casa" Barcellona per approdare a Vinovo. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, i bianconeri sono i più vicini al baby classe 1999 nato a Sant Feliu de Guixols. --Ottime qualità ("sarebbe potuto tranquillamente arrivare in prima ...

Play-off scudetto Primavera - la Roma fa pari con la Juve e si avvicina alla semifinale : Un 1-1 a Torino contro la Juve avvicina la Roma alla semifinale scudetto con l'Inter. A Vinovo, infatti, si è dispuata l'andata dei quarti di finale dei playoff, il ritorno è in programma il 31 maggio.

Finale Coppa Italia - per bookie jJuve vicina a 13esimo trionfo : Juve largamente favorita per la Finale di Coppa Italia con il Milan, in programma all’Olimpico mercoledì sera. Sul responso sono d’accordo quotisti e scommettitori. Il tabellone Microgame scava un fossato piuttosto ampio tra l’1 che darebbe ai bianconeri il tredicesimo trionfo nella competizione, dato a 1,87, e il 2 rossonero, giocabile a 4,60. Da non sottovalutare, riferisce Agipronews, l’opzione X, uscita nelle ultime ...

La Fiorentina non si scansa e avvicina la Juve allo scudetto : Fiorentina-Napoli 2-0. Sconfitta pesante per i campani che vedono allontanarsi lo scudetto. Costretti a giocare in dieci per l'espulsione di Koulibaly, la squadra di Sarri cade sotto i colpi di ...