La figlia autistica riceve una brutta pagella Ma il papà riscrive i voti per celebrarla

(Di martedì 3 luglio 2018) Quando ha portato laa casa, Sophie Jackson, una bimba australiana di 9 anni con autismo, si è sentita umiliata: i suoierano scarsissimi e la piccola temeva di aver deluso così la sua famiglia. Il padre, quindi, ha deciso di prendere in mano la situazione: ha scritto una nuova, dando risalto a tutte quelle caratteristiche che rendono laspeciale. Così ecco una "A" in "immaginazione" e sempre una "A" in "amore per i cani".My daughter who has ASD received straights Ds on her report today. She cried and said "I've let everyone down" this is my report card for her. pic.twitter.com/godh2iiQ88 — Shane Jackson (@ShaneJacks) 27 giugno 2018L'immagine dellaè stata poi pubblicata su Twitter ed è diventata popolare. "Mia, che ha l'autismo, ha ricevuto tutte D nella suaoggi - si legge nel tweet -. Piangeva ...