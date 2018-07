La dignità si ferma all' articolo 18

huffingtonpost

(Di martedì 3 luglio 2018) Nel difficile equilibrio tra Movimento 5 Stelle e Lega, la dignità prevista dal decreto approvato lunedì sera si èta all'18. Non c'è traccia infatti della reintroduzione della norma, cancellata dal Jobs act, che vietava alle aziende sopra i quindici dipendenti di licenziare i lavoratori senza giusta causa. Il cuore dunque della riforma del lavoro voluta dal governo Renzi, e ferocemente contrastata dai grillini allora all'opposizione, continua a pulsare nonostante gli annunci della campagna elettorale. E nonostante il ministro del Lavoro Luigi Di Maio abbia detto che con il decreto Dignità è stato dato "un colpo mortale al precariato, licenziando il Jobs Act". Ma il Jobs Act in realtà resiste.Tanto che a domanda precisa "l'18 sarà reintrodotto o no?", il vicepremier grillino in conferenza stampa non risponde ...