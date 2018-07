La città delle spie | così la battaglia per la Catalogna spacca Barcellona

Patrimonio Unesco - sì alla città di Ivrea ma non passa (per ora) la candidatura delle Colline del Prosecco : “Ivrea, la città ideale della rivoluzione industriale del Novecento, è il 54esimo sito Unesco italiano. Un riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano Olivetti, nata e sviluppata dal movimento Comunità e qui pienamente portata a compimento, in cui il benessere economico, sociale e culturale dei collaboratori è considerato parte integrante del processo produttivo”. Le parole sono del ministro dei ...

Estate al cinema ad Ascoli - 45 pellicole al Multiplex del ''città delle Stelle'' : Il cinema, a livello nazionale, ha visto aumentare il numero di spettacoli del 4,22% e gli spettatori di ben sette milioni in più rispetto all'anno passato. Nelle Marche, da gennaio 2016 a febbraio ...

Accesa in Duomo la fiaccola delle Olimpiadi degli oratori : la staffetta attraversa la città : E' stata Accesa nel Duomo di Milano dall'arcivescovo della città, monsignor Mario Delpini, la fiaccola delle Oralimpics 2018, le Olimpiadi degli oratori che prendono il via oggi e a cui partecipano 3 mila ragazzi provenienti da 150 oratori. "Correte per le strade di Milano anche...

Il futuro della mobilità in città nelle mani delle due ruote" : Uno strumento operativo, snello e rappresentativo di tutte le realtà più importanti e significative del mondo della mobilità per mettere a sistema le buone pratiche, condurre attività di monitoraggio ...

Elezioni - chi governa e dove : la nuova mappa politica delle città italiane : Sebbene di stretta misura, il centrosinistra governa ancora il maggior numero delle principali città italiane. Dopo l’ultima tornata di Elezioni amministrative emerge infatti un’Italia colorata di “rosso” per poco più della metà, quindi di “azzurro” per poco meno del 50 per cento, mentre restano poco più di briciole (anche se grandi città come Roma e Torino) al M5S ...

Bimbincittà : il mercatino delle mamme a San Giorgio di Piano : ... , uno spettacolo di magia la mattina, mentre di pomeriggio ci saranno letture animate a cura dell'associazione Lèggere Leggére e spettacoli di burattini con l'associazione La Garisenda. Non mancherà ...

"L'Estate... delle Stelle" è la rassegna culturale estiva per chi resta in città : Infine un ritorno del classico 'Cinema sotto le Stelle' nel cortile di Palazzo Cuttica con spettacoli alle ore 21,30 , costo del biglietto 4,50 euro, . Un calendario che ha già visto le prime due ...

DI MAIO : "8 ORE DI LAVORO GRATIS PER IL REDDITO DI CITTADINANZA"/ Video - ma resta il problema delle coperture : REDDITO di cittadinanza, Di MAIO: "8 ore di LAVORO GRATIS a settimana". Il ministro del LAVORO e dello sviluppo economico analizza lo strumento ideato dal Movimento 5 Stelle: come ottenerlo(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:48:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - Svizzera in ritiro nella città dedicata a Togliatti : tutte le sedi delle nazionali : Qui c'è la sede della squadra di Petkovic, che costruisce le sue sedute tattiche sopra buona parte di storia politica del continente, unica di due città battezzata con il nome di un dirigente ...

Nepi e a città della Pieve aprono le porte nel weekend del folclore e delle tradizioni : A fare da contorno ai due giorni di festa saranno musica dal vivo, spettacoli comici, degustazioni guidate e il mercatino di hobbistica. 14 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

MONTECCHIO M. La città diventa capitale mondiale delle orchidee : Valerio Guidolin: la scienza dietro i meccanismi di attrazione, cattura e digestione degli insetti. Tutte le conferenze si svolgeranno nella Sala delle Vetrate di Villa Cordellina. Sarà inoltre ...

'Ricordando Margherita Hack' - così Trieste diventa la città delle stelle : ... due settimane di incontri, laboratori e conferenze che fino al 30 giugno ripercorreranno la sua carriera e permetteranno a tutti di vivere la scienza delle stelle in prima persona. Eventi, convegni ...