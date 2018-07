La 4° edizione di META | il Meeting delle Accademie Teatrali Europee al Teatro della

Ora o mai più / Lisa la vincitrice della prima edizione - riscatto a metà per I Jalisse : Ultima puntata di Ora o mai più. La vincitrice dello show condotto da Amadeus è Lisa , che ringrazia: "Questo è il mio carpe diem, non fatevi scappare il vostro". (Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:51:00 GMT)

Reggio Calabria - grande successo per l'11ª edizione delle Giornate Cardio-Metaboliche Reggine : In occasione della ricorrenza dell'anno internazionale del cibo italiano nel mondo, un'intera sessione è stata dedicata all'alimentazione ed alla nutraceutica. La presenza di una faculty di grande ...

Audi g-tron - la gamma a metano in Alta Badia per la 3edizione del progetto Care's : SAN CASSIANO - Il mondo dei motori e quello dell'Alta cucina si sono incontrati in Alta Badia in occasione della terza edizione di Care's-the ethical Chef Days, il progetto ideato dallo...