Kurz a Germania - no accordi nostre spese : ANSA, - BERLINO, 3 LUG - "Il governo sicuramente non è pronto a chiudere accordi a spese dell'Austria": lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in conferenza stampa oggi pomeriggio. "...

Austria chiude Brennero : bilaterale Salvini-Seehofer/ Migranti - vertice Italia-Germania poi incontro con Kurz : Migranti , Austria minaccia di chiude re il Brennero dopo l'accordo tra Merkel e Seehofer in Germania: Salvini, "ci guadagniamo noi", mentre Moavero "serve cooperazione rinnovata in Ue"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Austria 'pronta a proteggere i confini sud'. Kurz : attendiamo chiarimenti da Germania : Lo ha riferito oggi, dopo che la Germania ha pianificato restrizioni sull'ingresso dei migranti come parte di un accordo per scongiurare la crisi politica di Berlino. Se l'accordo raggiunto ieri sera ...

Germania : AfD - lavorare con Salvini - Kurz e Orban : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Kurz : "Asse Austria-Germania-Italia contro migranti irregolari" : Il premier austriaco Sebastian Kurz serra i ranghi in Europa per far fronte all'emergenza immigrazione che vede in prima linea l'Italia. Di fatto il leader austriaco ha parlato di un patto tra ...