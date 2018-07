Kim Kardashian svela il secondo nome di Chicago ed è l’unica tra i figli ad averlo

Bikini estate 2018 - le dive da Emily Ratajkowski a Kim Kardashian : Tempo d'estate, sui social tornano in auge i Bikini . Non si tratta ancora di una vera e propria 'invasione' - a causa del meteo non sempre favorevole, soprattutto in Italia - ma in ogni caso sono ...

Kim Kardashian che convince il fidanzato della sorella a sbloccarla su Instagram è LOL : Seppellita l'ascia di guerra

Kanye West : Kim Kardashian lo ha obbligato a sottoporsi alla "terapia dell'urlo" : Ma il rapper era intimorito dalla presenza dei domestici

Kim Kardashian ci insegna come indossare la camicia bianca : Per Kim Kardashian nulla è impossibile. Neppure risultare – come sempre, verrebbe da dire – supersexy anche indossando una semplice camicia bianca a maniche lunghe e di taglio maschile. Tutto sta nel come la si indossa. Jacquemus PE 2018 Nel suo caso, per la verità, si tratta di un sofisticato abito firmato dal giovane e talentuoso stilista francese Jacquemus, già amato dalle star come Emily Ratajkowski (che nel recente passato ha ...

Kim Kardashian : anche la piccola North West si trucca : Kim Kardashian e la figlia stupiscono i social network con un video molto particolare e intimo. Come riporta Tmz , la diva del Web ha pubblicato un filmato in cui si vede la sua figlia primogenita, la ...

MTV Movie & TV Awards 2018/ Nomination - vincitori e ospiti : red carpet mozzafiato con Kim Kardashian e Zendaya : Grandi star della musica, della tv e del cinema si troveranno insieme per gli MTV Movie & Tv Awards 2018, ecco le Nominations, gli ospiti e come vedere la cerimonia in tv e streaming(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 18:27:00 GMT)

Kim Kardashian - polemica razziale per le trecce : "Ci insulta" : Le polemiche sul look non sono certo una novità per Kim Kardashian . La star dei reality è spesso accusata infatti di troppa nudità , ma in questi giorni e precedentemente all'inizio del 2018, le ...

Trump commuta pena per afroamericana dopo richiesta Kim Kardashian : Trump commuta pena per afroamericana dopo richiesta Kim Kardashian Trump commuta pena per afroamericana dopo richiesta Kim Kardashian Continua a leggere L'articolo Trump commuta pena per afroamericana dopo richiesta Kim Kardashian proviene da NewsGo.

La coda spettinata di Kim Kardashian perfetta per l’estate : La coda liscissima ed extra long sfoggiata in occasione del Met Gala è solo un lontano ricordo. Kim Kardashian volta pagina e sul tappeto rosso dei CFDA Awards, il premio che ogni anno celebra il meglio della moda statunitense, è apparsa con un look più wild, ma decisamente trendy. Di bianco vestita, ad attirare la beauty attenzione è stata la sua coda alta, dalla lunghezza media, chiusa da una ciocca di capelli attorcigliata su se stessa e ...

Kim Kardashian e il dramma matrimoniale con Kanye West : Quello tra Kim Kardashian e Kanye West è un grande amore che non vacilla neppure quando i più intimi dettagli vengono messi in piazza. Di recente, l'artista ha rilasciato il suo ultimo disco, ' Ye ', ...

Da Kim Kardashian a Naomi Campbell - alla serata CFDA Fashion Awards c’erano proprio tutte [GALLERY] : La serata CFDA Fashion Awards 2018 di New York ha assegnato importanti premi a personaggi di spicco del mondo della moda Da Naomi Campbell a Gigi Hadid: c’erano proprio tutte alla serata CFDA Fashion Awards 2018 di New York. La giuria, formata da personaggi di spicco della moda mondiale, si è riunita per decidere a chi quest’anno sarebbero dovuti andare i premi in palio. Naomi Campbell ha ricevuto il suo personale riconoscimento, ...

Kim Kardashian è la più potente influencer al mondo : Roma, 5 giu. , askanews, Kim Kardashian è la più potente influencer al mondo. A riconoscerla è il Council of Fashion Designers of America che ha premiato i mostri sacri della moda ai Cfda Awards, gli Oscar della Moda americani, consegnati al Brooklyn Museum di New York. ...

Kim Kardashian ha reso l'assurdo incontro con Trump un momento di empatia : ...svolgimento di queste sensazioni da incubo è la deprecazione benaltrista di un evento fra l'inutile e il surreale che fa sembrare l'incontro fra Elvis Presley e Richard Nixon una Yalta della politica ...

Trump incontra Kim : ma niente Corea - è la diva Kardashian : NEW YORK - Trump incontra Kim. Finalmente, verrebbe da pensare. Peccato che si tratti ?soltanto? di una dell?interminabile schiera di sorelle più famose d?America: Kim...