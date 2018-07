Juventus su Cristiano Ronaldo

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus/ Calciomercato - Marca ci crede : “Offerti 120 milioni al giocatore” : La JUVENTUS pensa a CRISTIANO RONALDO: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:52:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus?/ Calciomercato - Luciano Moggi : "Mi viene da ridere" : La Juventus pensa a Cristiano Ronaldo: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:57:00 GMT)

Calciomercato – La clamorosa indiscrezione dalla Spagna : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo - c’è già la prima offerta : Cristiano Ronaldo alla Juventus: dalla Spagna i clamorosi dettagli dell’operazione, c’è già l’offerta della società bianconera-- Cristiano Ronaldo è l’uomo più desiderato del momento, dalle donne sì, ma soprattutto dalle squadre di calcio che lo vorrebbero con sè dopo che ha fatto intendere di voler cambiare team, al termine della finale di Champions League. Il calciatore portoghese sembra quindi pronto a dire addio al Real Madrid e, ...

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus?/ Calciomercato - l'agente di Barzagli ci crede : La Juventus pensa a CRISTIANO RONALDO: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 23:23:00 GMT)

Psg - Buffon ‘fa la spesa’ in Italia : colpacci da Juventus - Milan e Lazio - in attacco Cristiano Ronaldo. Ecco come sta nascendo una squadra stellare [FOTO] : Il Psg si muove per la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra stellare per tentare l’assalto alla Champions League. Nel campionato francese è sempre più dominio ed è destinato ad aumentare nelle prossime stagioni mentre l’ultima Champions è stata deludente e l’obiettivo è quella di alzare l’asticella. Il club francese dopo l’arrivo del portiere ex Juventus Gigi Buffon ha intenzione ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus?/ Calciomercato - i bianconeri ci pensano : il problema è l'ingaggio : La Juventus pensa a Cristiano Ronaldo: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata. La Juventus crede davvero nella possibilità di portare a Torino Cristiano Ronaldo? A sentire le ultime notizie di Calciomercato sembrerebbe davvero di sì. Lo scrive oggi CalcioNapoli, che pone l’accento su alcuni fatti per i quali il portoghese - appena eliminato ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Calciomercato - l'ingaggio ostacolo insuperabile? : Cristiano Ronaldo alla Juventus? Calciomercato, a Torino per vincere la Champions League. Uscito dal Mondiale l'attaccante del Real Madrid deve decidere il suo futuro professionale.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:27:00 GMT)

Juventus : missione impossibile per Cristiano Ronaldo - rinnovo per Cuadrado - RUMORS - : Il Calciomercato scatena la fantasia dei tifosi di tutti i club del mondo che sperano di vedere i campioni più forti approdare nelle loro squadre del cuore. Questa mattina, i sostenitori della Juventus al loro risveglio hanno letto sulla prima pagina di "Tuttosport" ...

Juventus : missione impossibile per Cristiano Ronaldo - rinnovo per Cuadrado (RUMORS) : Il calciomercato scatena la fantasia dei tifosi di tutti i club del mondo che sperano di vedere i campioni più forti approdare nelle loro squadre del cuore. Questa mattina, i sostenitori della Juventus al loro risveglio hanno letto sulla prima pagina di "Tuttosport" il nome di uno dei calciatori più forti del pianeta accostato ai colori bianconeri, ovvero Cristiano Ronaldo. Per il momento, nonostante la fonte certamente autorevole, l'approdo di ...

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus/ Calciomercato - ci pensa Fca : pronti 250 milioni di euro - sogno o realtà? : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS? Calciomercato, a Torino per vincere la Champions League. Uscito dal Mondiale l'attaccante del Real Madrid deve decidere il suo futuro professionale.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:12:00 GMT)

Juventus - la suggestione Cristiano Ronaldo. Ma è la trattativa più difficile di sempre : Dalle resistenze di Florentino Perez all'ingaggio del portoghese: ecco gli ostacoli che incontreranno i bianconeri

Calciomercato Juventus - ecco perchè Cristiano Ronaldo non è solo un sogno : via due big - la squadra per tentare l’assalto alla Champions [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus è sempre più scatenata sul Calciomercato, i bianconeri pensano in grande in vista della prossima stagione con l’intenzione di tentare l’assalto alla Champions League, obiettivo sfumato per poco nelle ultime stagioni. Ore caldissime per le strategie bianconere, il sogno porta il nome di Cristiano Ronaldo. . Secondo alcune indiscrezioni provenienti direttamente dalla Spagna, la clausola ...