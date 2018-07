: #Juncker:Berlino su migranti? Valuteremo - CyberNewsH24 : #Juncker:Berlino su migranti? Valuteremo - MichelaRoi : RT @davcarretta: Juncker: accordo di Berlino 'a prima vista è conforme a diritto comunitario. Quali saranno le conseguenze per gli altri lo… - davcarretta : Juncker: accordo di Berlino 'a prima vista è conforme a diritto comunitario. Quali saranno le conseguenze per gli a… -

"Non abbiamo ancora studiato nel dettaglio la proposta tra la Cdu e la Csu e lo abbiamo chiesto al servizio legale della Commissione, ma a prima vista penso che sia conforme al Diritto comunitario". Lo ha detto il presidente della Commissione europea,, rispondendo a chi gli chiedeva una valutazione della decisione suipresa dal governo tedesco.ha osservato che "quello che comporta per gli altri non è visibile o prevedibile adesso" e che per ora non è possibile prendere una posizione.(Di martedì 3 luglio 2018)