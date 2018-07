John Malkovich si unisce al cast di The New Pope A Novembre al via le riprese

The New Pope/ John Malkovich è il nuovo Papa nel capitolo successivo di The young Pope di Paolo Sorrentino : A Novembre Sorrentino torna in Italia pe The New Pope. La serie, che segue The young Pope, avrà un nuovo volto vicino a quello di Jude Law: John Malkovich(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 23:53:00 GMT)

Jude Law torna in The New Pope con John Malkovich - quale ruolo per l’interprete di Lenny Belardo? : Buone notizie per gli appassionati della serie di Paolo Sorrentino: Jude Law torna in The New Pope, nel cast dell'imminente follow-up di The Young Pope. La nuova serie di Sky e HBO che fa seguito al successo internazionale ideato e diretto dal regista italiano premio Oscar per La Grande Bellezza potrà avvalersi ancora una volta dell'interprete di Lenny Belardo: Jude Law ha vestito i panni di Papa Pio XIII nell'acclamata serie che ha debuttato ...

The New Pope - con Jude Law ci sarà anche John Malkovich : The New Pope, il sequel di The Young Pope, inizia a prendere forma, ed assume non solo le sembianze di Jude Law, ma anche quelle di John Malkovich. L'attore, nominato due volte agli Oscar e già protagonista di film come "Le stagioni del cuore", "Il tè nel deserto" ed "Il gioco di Ripley" sarà infatti co-protagonista della seconda stagione della serie tv ideata e diretta da Paolo Sorrentino per Sky Atlantic.A comunicarlo Sky, che però si ...

«The New Pope» di Paolo Sorrentino : John Malkovich insieme a Jude Law : Inizieranno a novembre le riprese di The New Pope, secondo atto di The Young Pope, prima miniserie firmata da Paolo Sorrentino, prima co-produzione internazionale di Sky Italia con il colosso statunitense HBO. Un progetto rimandato di un anno per via degli impegni crescenti del regista napoletano e che, come ufficializzato dal network, vedrà scendere in campo un interprete d’eccezione: John Malkovich, due volte candidato all’Oscar, ...

The New Pope - John Malkovich entra nel cast e si unisce a Jude Law : Il due volte candidato all’Oscar John Malkovich si unisce al cast di The New Pope, la serie creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino. L’attore statunitensi arriva così a collaborare con Jude Law, attualmente il protagonista del telefilm di Sorrentino (e a sua volta candidato due volte al premio Oscar per un triondo di nomination dell’Academy in questa stessa serie). Le riprese si apriranno a novembre del 2018, i set saranno ...

The New Pope - con Jude Law ci sarà anche John Malkovich : The New Pope, il sequel di The Young Pope, inizia a prendere forma, ed assume non solo le sembianze di Jude Law, ma anche quelle di John Malkovich. L'attore, nominato due volte agli Oscar e già protagonista di film come "Le stagioni del cuore", "Il tè nel deserto" ed "Il gioco di Ripley" sarà infatti co-protagonista della seconda stagione della serie tv ideata e diretta da Paolo Sorrentino per Sky Atlantic.A comunicarlo Sky, che però si ...

The New Pope - John Malkovich nel cast della serie di Sorrentino : Dopo la fine enigmatica di The Young Pope, l’acclamata produzione originale Sky diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, si è sviluppata una grande curiosità per la sua seconda prova seriale, annunciata con il nome di The New Pope, che non sarà una seconda stagione in quanto tale ma una nuova miniserie a se stante che però probabilmente riprenderà parecchi elementi degli episodi già andati in onda. In queste ore, ad alimentare le ...

The New Pope - John Malkovich entra nel cast accanto al 'giovane' Jude Law - TV/Radio - Spettacoli : Il nuovo Papa di Paolo Sorrentino avrà il volto enigmatico di John Malkovich? O Malkovich sarà l'antagonista di Jude Law, un personaggio venuto dal passato? Dopo il successo di The young Pope , nel ...

IL GIOCO DI RIPLEY/ Su La7 il film con John Malkovich (oggi - 19 giugno 2018) : Il GIOCO di RIPLEY, il film in onda su La7 oggi, martedì 19 giugno 2018. Nel cast: John Malkovich e Lena Headey, alla regia Liliana Cavani. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:39:00 GMT)

RED 2/ Sul 20 il film con Bruce Willis e John Malkovich (oggi - 29 maggio 2018) : Red 2, il film in onda sul 20 oggi, martedì 29 maggio 2018. Nel cast: Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, alla regia Dean Parisot. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:21:00 GMT)

John Malkovich sarà Poirot nella miniserie BBC tratta da La Serie Infernale : Avete presente John Malkovich? Attore americano nato nell'Illinois ma dalle chiare origini croate, protagonista di un film ambientato nella sua testa, Essere John Malkovich? Immaginatelo ora con degli abiti anni '30 e dei memorabili baffi perchè presto sarà il nuovo Hercule Poirot per BBC One nella miniSerie in tre episodi The ABC Murders.La miniSerie, tratta ovviamente dal romanzo di Agatha Christie uscito in Italia con il titolo La ...

John Malkovich sarà Hercule Poirot per Amazon : una miniserie per ‘The ABC Murders’ : L'annuncio del ritorno di Richard Gere alla tv dopo trent'anni non vi ha stupito? Forse lo farà scoprire che John Malovich sarà Hercule Poirot nell'adattamento Amazon di 'The ABC Murders'. Questa è sicuramente la notizia del giorno visto che John Malkovich sarà protagonista della mini serie pensata da Amazon e basata proprio sul romanzo 'I delitti ABC' di Agatha Christie del 1936. Il progetto, che sarà co-prodotto da Amazon e BBC, prenderà ...