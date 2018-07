Joachim Loew confermato alla guida della Nazionale tedesca

Joachim Loew come Angela Merkel - resta in sella : Nonostante la debacle ai Mondiali 2018, Joachim Löw sarà ancora l'allenatore della nazionale tedesca. Secondo quanto riportato da Bild, infatti, il mister teutonico rimarrà in sella, avendo un contratto in essere fino al 2022.Löw, che nei giorni scorsi ha riflettuto anche sull'ipotesi di un passo indietro, ha perfino ricevuto rinnovato appoggio dalla Dfb, equivalente della nostra Federcalcio in Germania. Il ct, alla guida ...