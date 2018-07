Joachim Loew come Angela Merkel | resta in sella

huffingtonpost

(Di martedì 3 luglio 2018) Nonostante la debacle ai Mondiali 2018,Löw sarà ancora l'allenatore della nazionale tedesca. Secondo quanto riportato da Bild, infatti, il mister teutonico rimarrà in, avendo un contratto in essere fino al 2022.Löw, che nei giorni scorsi ha riflettuto anche sull'ipotesi di un passo indietro, ha perfino ricevuto rinnovato appoggio dalla Dfb, equivalente della nostra Federcalcio in Germania. Il ct, alla guida della nazionale tedesca dal 2006, ha dovuto affrontare la cocente delusione dell'eliminazione della propria squadra dopo il ko per 2-0 contro la Corea del Sud. Una Caporetto che giunge a soli quattro anni di distanza dalla conquista della Coppa del Mondo in Brasile.Insomma, allenatore che perde non si cambia: un'affermazione che, stando alle ultime cronache, potrebbe rispecchiare anche l'attuale situazione politica d'oltralpe. La cancelliera ...