Italiaonline | raggiunto l' accordo con i sindacati sugli esuberi

Italiaonline - accordo raggiunto : nessun esubero - 400 dipendenti per sei mesi in cassa integrazione. Di Maio : ‘Controllerò’ : L’accordo è stato raggiunto in extremis, perché a mezzanotte sarebbero scattati gli esuberi e le lettere di licenziamenti per i 400 dipendenti di Italiaonline. Gli esuberi programmati dall’azienda saranno invece trasformati in cassa integrazione per consentire nei prossimi sei mesi (dal 12 luglio all’11 gennaio 2019) la riorganizzazione della società. Questo il telaio dell’intesa raggiunta al ministero del Lavoro. Il percorso non sarà ...