Italiaonline | accordo raggiunto | nessun esubero | 400 dipendenti per sei mesi in cassa

(Di martedì 3 luglio 2018) L’è statoin extremis, perché a mezzanotte sarebbero scattati gli esuberi e le lettere di licenziamenti per i 400di. Gli esuberi programmati dall’azienda saranno invece trasformati inintegrazione per consentire nei prossimi sei(dal 12 luglio all’11 gennaio 2019) la riorganizzazione della società. Questo il telaio dell’intesa raggiunta al ministero del Lavoro. Il percorso non sarà comunque rose e fiori. Entro il 30 ottobre del 2018, circa 250potranno decidere di utilizzare un meccanismo di incentivazione all’esodo volontario mentre altri 150 saranno ricollocati in varie funzioni. “Faremo controlli, perché lo Stato deve garantire su tutto l’”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio. Nell’sul futuro di(ex Seat Pagine Gialle, fusa da due anni nelladel magnate ...