Italia | Tria | niente manovra nel 2018

finanza

: Ministro #Tria-@MEF_GOV: 'L'Italia è un grande Paese esportatore e il libero commercio è una condizione fondamental… - Montecitorio : Ministro #Tria-@MEF_GOV: 'L'Italia è un grande Paese esportatore e il libero commercio è una condizione fondamental… - renatobrunetta : #Tria è fondamentale. Se dirà che lo spazio di flessibilità sarà per finanziare #investimenti, l’Italia tornerà cre… - italianaradio1 : “L’Italia è un grande paese esportatore e quindi il libero commercio è fondamentale perché la crescita dell’economi… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Nessunacorrettiva nel, per il 2019 dobbiamo avviare un confronto con le autorità UE. È quanto ha detto il Ministro dell'Economia, Giovanni, parlando alle Camere. "Non è intenzione del governo adottare alcuna misura correttiva in corso d'anno", ha detto il titolare di Via XX Settembre mentre per l'anno prossimo un ...