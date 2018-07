Italia | governo esclude manovre correttive nel corso dell' anno

Governo - Tria : "Crescita Italiana può rallentare già dal 2018" : Il Pil potrebbe aumentare nel secondo semestre "a un ritmo inferiore". Nessuna manovra correttiva in arrivo: "Interventi senza peggiorare i saldi"

Germania - l’accordo sui migranti salva il governo ma è un problema per l’Italia. Vienna : “Proteggeremo i confini a sud” : L’accordo sui movimenti secondari dei migranti tra Angela Merkel e Horst Seehofer salva il governo tedesco ma è un problema per l’Italia. I tre punti con cui la cancelliera e il ministro dell’Interno bavarese hanno chiuso la crisi politica che era arrivata a un passo da far saltare la maggioranza a Berlino prevedono l’istituzione di centri di transito per riconoscere i richiedenti asilo già registrati in un altro Paese e ...

Germania - l’accordo sui migranti salva il governo ma è un problema per l’Italia. Vienna : “Pronti a chiudere confini a sud” : L’accordo sui movimenti secondari dei migranti tra Angela Merkel e Horst Seehofer salva il governo tedesco ma è un problema per l’Italia. I tre punti con cui la cancelliera e il ministro dell’Interno bavarese hanno chiuso la crisi politica che era arrivata a un passo da far saltare la maggioranza a Berlino prevedono l’istituzione di centri di transito per riconoscere i richiedenti asilo già registrati in un altro Paese e ...

Caso migranti - governo Merkel in bilico Perché questa crisi non aiuta l’Italia : Il ministro boccia la politica della cancelliera e chiede la linea dura. Poi offre il suo addio anche alla Csu (che per ora lo rifiuta). La Cdu invece sostiene la leader: «Respingimenti unilaterali sarebbero un segnale sbagliato»

Per Cottarelli Italia deve ringraziare Monti e Fornero. A governo M5S-Lega : 'non illudetevi' : "Non conosco paese al mondo che non abbia ridotto il debito risparmiando ". A margine del suo intervento al Festival del Lavoro a Milano, il numero uno dell'Osservatorio dei conti pubblici, Carlo Cottarelli, lancia un ...

Il 'vescovo dei migranti' sul governo : "Italia più sola. Fallimento" : Il vescovo di Ferrara ha voluto commentare l'esito del Consiglio europeo. Monsignor Giancarlo Perego, in relazione al risultato ottenuto dal governo guidato dal professor Giuseppe Conte, ha parlato senza mezzi termini di "fallimento". Vediamo perché.L'uomo di Chiesa in questione era balzato alle cronache per essere stato scelto in "sostituzione" di monsignor Lugi Negri.Perego sarebbe considerato più contiguo alla visione di cattolicesimo ...

Diritti Gay - Spadafora : "L'Italia non tornerà indietro" | Fontana : "Non parla per il governo" : Il sottosegretario alle Pari Opportunità: "Convocherò le associazioni di settore". Recapitata busta con proiettili al sindaco di San Giorgio a Cremano (Napoli): "Gay dimettiti o ti facciamo male"

Pompei Pride - Spadafora (M5s) : «L'Italia non tornerà indietro». Fontana lo gela : «Non parla a nome del governo» : Nel giorno in cui il popolo Lgbt è sceso in piazza, a Milano e a Pompei, per ribadire il diritto di ognuno a vivere la propria sessualità, è scontro nel governo, tra Lega e Movimento 5 stelle, sul...

Pompei Pride - Spadafora - M5s - : 'L'Italia non tornerà indietro'. Fontana lo gela : 'Non parla a nome del governo' : Un lungo fiume colorato e festoso percorre le strade di Pompei per il Pride regionale, al quale partecipano tra gli altri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora, titolare ...

Sondaggi politici - gli Italiani stanno col governo sui migranti : positivo anche il giudizio su Salvini : Un Sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli mostra che gli intervistati condividono la linea del governo sul tema dei migranti, così come apprezzano l'operato di Matteo Salvini da ministro dell'Interno. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, rimangono vicini al 30% sia il Movimento 5 Stelle che la Lega.Continua a leggere

Fratelli d'Italia molla il governo "Fallimento Conte - vertice flop" "La Lega ha tradito il Centrodestra" : Fratelli d'Italia si smarca nettamente dal governo Lega-M5S e, dopo essersi astenuto sul voto di fiducia in occasione dell'insediamento dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte, il partito di Giorgia Meloni attacca a testa bassa sul tema dei migranti dopo il vertice di Bruxelles. Nel mirino anche la Lega di Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Fratelli d'Italia molla il governo "Fallimento Conte - flop dell'Italia" "La Lega ha tradito il Centrodestra" : Fratelli d'Italia si smarca nettamente dal governo Lega-M5S e, dopo essersi astenuto sul voto di fiducia in occasione dell'insediamento dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte, il partito di Giorgia Meloni attacca a testa bassa sul tema dei migranti dopo il vertice di Bruxelles. Nel mirino anche la Lega di Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

L'Italia minaccia il no. Il governo si prepara a non firmare l'accordo al Vertice europeo : Proprio ora che il governo Conte stava quasi pregustando il sapore di un possibile accordo al Consiglio europeo sui migranti, alla luce del "successo italiano" (parole di Matteo Salvini) sul caso Lifeline, da Bruxelles arriva la doccia gelata. Fonti europee del Consiglio fanno sapere che non ci sono speranze che al Vertice di domani e dopodomani si raggiunga un accordo per riformare il regolamento di Dublino.Viene a cadere così il primo ...

Taglio ai vitalizi - la delibera alla Camera : 'Forza Italia voterà a favore' - un messaggio al governo? : 'Abbiamo intercettato una fonte di Forza Italia che ci ha confermato che anche loro voteranno a favore della delibera sui tagli ai vitalizi '. A darne notizia è Agorà su Raitre in diretta da ...