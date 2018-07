: Isis: 'Morto il figlio di al Baghdadi' - TelevideoRai101 : Isis: 'Morto il figlio di al Baghdadi' - TerlizziGerardo : RT @notiveri: Il figlio di Abu Bakr al Baghdadi è stato ucciso in Siria, dice l’#ISIS: Lo #StatoIslamico (o #ISIS) ha detto che il figlio d… - deustronzio : RT @notiveri: Il figlio di Abu Bakr al Baghdadi è stato ucciso in Siria, dice l’#ISIS: Lo #StatoIslamico (o #ISIS) ha detto che il figlio d… -

Houdhayfah al Badri,del leader dello Stato islamico () Abu Bakr al, èin un attacco guidato dai jihadisti nella provincia di Homs, in Siria. Lo annuncia l'. "Houdhayfah al Badri (Dio ha la sua anima) ildel Califfo è stato ucciso in un attacco contro i Nussayriyya e i russi in una centrale elettrica nella provincia di Homs", riferisce l'. Il termine "Nussayriyyah" è usato dall'per riferirsi alla comunità alawita da cui proviene il presidente siriano, al Assad.(Di martedì 3 luglio 2018)