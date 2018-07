Irregolarità nell' affidamento del canile di Melendugno? Comandante polizia municipale

Terni - ex sindaco Pd e altri 19 rinviati a giudizio : a processo per “Irregolarità nell’affidamento di appalti pubblici” : L’ex sindaco Pd di Terni e altre 19 persone sono state rinviate a giudizio per presunte irregolarità nell’affidamento di alcuni appalti pubblici a cooperative cittadine. Assieme a Leopoldo Di Girolamo andranno a processo, a partire dal prossimo 8 novembre, anche ex assessori delle varie giunte tra il 2009 e il 2017, dirigenti, funzionari e dipendenti comunali, oltre a rappresentanti delle cooperative coinvolte. La decisione è stata ...

Usa - New York fa causa a Trump e ai suoi tre figli maggiori : "Irregolarità nella no profit" | Il tycoon : "Accuse ridicole" : Insieme ai figli Donald jr, Eric e Ivanka, il presidente avrebbe ripetutamente fatto un uso improprio dei fondi della sua organizzazione

Usa - New York fa causa a Trump e ai suoi tre figli maggiori : “Irregolarità nella no profit” | Il tycoon : “Accuse ridicole” : Usa, New York fa causa a Trump e ai suoi tre figli maggiori: “Irregolarità nella no profit” | Il tycoon: “Accuse ridicole” Usa, New York fa causa a Trump e ai suoi tre figli maggiori: “Irregolarità nella no profit” | Il tycoon: “Accuse ridicole” Continua a leggere L'articolo Usa, New York fa causa a Trump e ai suoi tre figli maggiori: “Irregolarità nella no profit” | Il ...

Il Bari è stato penalizzato di 2 punti nella classifica di Serie B per Irregolarità amministrative : La Sezione disciplinare del Tribunale Federale ha disposto 2 punti di penalizzazione nella classifica di Serie B per il Bari. La penalizzazione è arrivata in seguito ai ritardi riscontrati nei pagamenti dell’IRPEF e dei contributi INPS relativi ai mesi di The post Il Bari è stato penalizzato di 2 punti nella classifica di Serie B per irregolarità amministrative appeared first on Il Post.