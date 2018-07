Irene Grandi si è sposata

blogo

(Di martedì 3 luglio 2018) Fiori d'arancio per, la cantante fiorentina è convolata a nozze in segreto con l'avvocato e istruttore di golf Lorenzo Doni nella giornata di ieri, lunedì 2 luglio. Il matrimonio si è celebrato in terra sarda nella chiesetta di San Pietro a Narbolia (provincia di Oristano), dove Doni ha preso casa circa 10 anni fa. I neo marito e moglie hanno scelto una location che è anche meta delle loro vacanze.Durante la celebrazione, eseguita da un frate cappuccino che è arrivato appositamente per la coppia da Firenze, lanel suo lungo abito grigio perla, ha messo in mostra le sue ottime doti vocali, intonando con una certa emozione l'Hallelujah nella toccante versione di Leonard Cohen. Un momento che ha coinvolto tra l'altro anche gli invitati (circa cento) e i tanti curiosi che hanno assistito al fatidico sì.