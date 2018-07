Iran | Usa | “Nostro obiettivo è azzerare proventi del petrolio”

Un generale Iraniano ha accusato Israele di “furto di nuvole” : L'accusa – un complotto per far sì che le nuvole dell'Iran non scarichino la pioggia – non è nuova, ma è completamente infondata The post Un generale iraniano ha accusato Israele di “furto di nuvole” appeared first on Il Post.

Usa : azzerare proventi petrolio Iran : 20.31 La campagna di pressione Usa sull'Iran mira ad azzerare i proventi petroliferi del Paese mediorientale per costringere Teheran a cambiare il suo comportamento nella regione. Così un alto dirigente del dipartimento di Stato Usa, Brian Hook,capo della pianificazione politica Gli Usa vogliono che il maggior numero di Paesi smettano di importare greggio Iraniano. "Stiamo lavorando per minimizzare le interruzioni del mercato globale, ma siamo ...

Iran sfida sanzioni Usa - greggio sarà quotato in Borsa : Iran sfida sanzioni Usa, greggio sarà quotato in Borsa Iran sfida sanzioni Usa, greggio sarà quotato in Borsa Continua a leggere L'articolo Iran sfida sanzioni Usa, greggio sarà quotato in Borsa proviene da NewsGo.

Cina : Pechino intende ignorare le richieste Usa di bandire il petrolio Iraniano : La Cina si è già affermata come primo importatore di petrolio al mondo,e dunque come attore primario di un mercato da 14mila miliardi di... L'assalto di Pechino al petroldollaro potrebbe non essere ...

Petrolio ai massimi dal 2014 dopo scorte USA e caso Iran : Giornata di forti guadagni per le quotazioni del Petrolio. Il West Texas Intermediate , WTI, si è spinto ai massimi dal 2014 dopo che le scorte settimanali di greggio USA hanno messo a segno il ...

Iran - Usa avverte Paesi : fermare importazioni petrolio entro 4/11 : Iran, Usa avverte Paesi: fermare importazioni petrolio entro 4/11 Iran, Usa avverte Paesi: fermare importazioni petrolio entro 4/11 Continua a leggere L'articolo Iran, Usa avverte Paesi: fermare importazioni petrolio entro 4/11 proviene da NewsGo.

Petrolio : oltre 70$ dopo Usa su Iran : 22.24 Gli Usa si aspettano che tutti i Paesi taglino completamente le importazioni di Petrolio dall'Iran entro il 4 novembre, pena pesanti sanzioni. Lo fa sapere il Dipartimento di Stato. Intanto a New York il prezzo del greggio è schizzato 70,53 dollari al barile (+3,6%).

Media : USA chiedono al Giappone di non importare petrolio dall'Iran - : Secondo il Ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria Giapponese, il paese ha importato dall'Iran 172.000 barili di petrolio al giorno, pari al 5,3% della domanda del paese per questa ...

Gli Usa si ritIrano dal Consiglio dei diritti umani - Netanyahu ringrazia : Gli Stati Uniti si ritirano dal Consiglio dei diritti umani dell'Onu, accusato di pregiudizi contro Israele: lo strappo, che era nell'aria da mesi, è stato ufficializzato dall'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, che ha definito l'organismo con sede a Ginevra come "la fogna della faziosità politica", e dal segretario di Stato, Mike Pompeo. "Prendiamo questa decisione perché il nostro impegno non ci permette di ...

