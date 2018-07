Iran | la radio di Stato mi ha criticato perché ho raccontato che la gente protesta

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) La situazioneiana diventa ogni giorno più complicata. Sia vista dal di fuori con le sanzioni imposte da Trump e l’incertezza delle compagnie europee di investire in, sia vedendola dall’interno con la sua crisi finanziaria l’oggi è al collasso. Da quando Donald Trump si è ritirato dall’accordo sul nucleare, il Rial, la moneta locale, ha perso circa il 40% del suo valore. Una popolazione già stanca da una vita di restrizioni è oggi ulteriormente ostacolata dalla crisi economica. Nel quasi completo silenzio della stampa Italiana, inda alcuni giorni si stanno consumando varie manifestazioni di. La scorsa settimana proprio da questo blog, che contiene le mie opinioni personali e non rappresenta la testata che lo ospita, ho posto l’attenzione sulla chiusura dei negozi del Bazaar di Teheran egli avvenimenti della capitale. Per giorni i ...