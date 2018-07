Io mi innamoro ancora | Ermal Meta | Testo | Audio | MP3

Ermal Meta - il nuovo singolo sarà “Io mi innamoro ancora” : In arrivo venerdì 6 luglio The post Ermal Meta , il nuovo singolo sarà “Io mi innamoro ancora” appeared first on News Mtv Italia.

Io mi innamoro ancora è il nuovo singolo di Ermal Meta da Non abbiamo armi : audio e testo : Io mi innamoro ancora è il nuovo singolo di Ermal Meta da Non abbiamo armi. Già dato come indiscrezione dalle voci trapelate dopo il Wind Summer Festival, l'artista di Fier ha finalmente sciolto le riserve e annunciato che il prossimo brano dal disco arriverà nelle radio a partire dal 6 luglio. Insieme al singolo, Ermal Meta rilascerà anche la clip ufficiale che accompagnerà l'uscita del terzo estratto da Non abbiamo armi dopo Non mi avete ...