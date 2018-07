Io mi innamoro ancora è il nuovo singolo di Ermal Meta da Non abbiamo armi | audio e testo

optimaitalia

(Di martedì 3 luglio 2018) Io miè ildida Non. Già dato come indiscrezione dalle voci trapelate dopo il Wind Summer Festival, l'artista di Fier ha finalmente sciolto le riserve e annunciato che il prossimo brano dal disco arriverà nelle radio a partire dal 6 luglio.Insieme alrilascerà anche la clip ufficiale che accompagnerà l'uscita del terzo estratto da Nondopo Non mi avete fatto niente con Fabrizio Moro e il successo di una trascinante Dall'alba al tramonto, che ha portato proprio sul palco del Wind Summer Festival al via dal 5 luglio. Continua così il viaggio delalbum didopo la vittoria sofferta al Festival di Sanremo 2018 dal quale ha rischiato la squalifica per presunto plagio, poi rientrato a seguito di un'attenta verifica del regolamento. Il viaggio live deldisco è invece ...