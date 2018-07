Inter | vicino l' accordo per Malcom | c' è il sì del giocatore | si tratta con

Calciomercato Inter - Politano più vicino : i dettagli della trattativa : L'Inter è scatenata. Nerazzurri attivissimi sul mercato e non accennano a fermarsi. Dopo aver ufficializzato il colpo Nainggolan, nel pomeriggio di mercoledì è arrivato anche l'annuncio dell'acquisto ...

Nainggolan all'Inter/ Oggi a Milano - domani le visite mediche : l'addio ufficiale alla Roma è vicino : Nainggolan all'Inter: Oggi a Milano, domani le visite mediche. l'addio ufficiale alla Roma è vicino. Le ultime notizie sul centrocampista belga, pronto a firmare per il club nerazzurro(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Implacabile Inter - Ausilio vicino all’esterno : parla l’agente di Malcom : Inter piena di risorse in questo calciomercato che si sta animando sempre più: Ausilio adesso va a caccia dell’esterno richiesto da Spalletti L’Inter vuole puntare seriamente allo scudetto e lo dimostra con un calciomercato scoppiettante. Il ds nerazzurro Ausilio, nonostante debba districarsi tra le dinamiche del Fair Play finanziario, sta costruendo una grande squadra, con il colpo Nainggolan di certo a brillare più di ogni altro. ...

Inter - il mercato non si ferma : Malcom è vicino. E Carvalho... : L'esterno del Bordeaux può arrivare a fine mese, il portoghese in uscita dallo Sporting è l'alternativa a Dembelé

Inter - vicino Nainggolan ora Ausilio prova due colpi a parametro zero : Romulo e Carvalho : L'Inter è una delle squadre più attive in questa sessione di mercato. I nerazzurri si stanno muovendo in uscita per sistemare il bilancio, che deve essere chiuso in pareggio entro il 30 giugno per rispettare i paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario. Anche in entrata, però, il direttore sportivo, Piero Ausilio, si sta muovendo tantissimo, come testimonia il colpo Radja Nainggolan, per cui mancano solo i dettagli per essere ...

Calciomercato Inter : Perisic nuovamente vicino al Manchester United - : Attenzione però al pensiero del diretto Interessato visto che proprio il giocatore croato ha detto: " Futuro? Non mi va di parlare di altre cose, mi sto giocando un campionato del mondo. Sei eccitato ...

CANCELO ALLA JUVENTUS/ Calciomercato Juventus : vicino l'esterno ex Inter - Darmian sfuma definitivamente? : CANCELO ALLA Juventus, Marotta tratta: 40 milioni di euro in due tranche, l’ex Inter ha detto sì. Il club bianconero al lavoro per chiudere l'operazione con il Valencia per il portoghese(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:52:00 GMT)

Scambio Icardi Higuain/ Inter e Juventus - Allegri e Spalletti darebbero il via libera : affare vicino? : Scambio Icardi Higuain: Inter e Juventus, Allegri e Spalletti darebbero il via libera. L'affare adesso è più vicino? Restano a dire il vero molti nodi(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:40:00 GMT)

Forlan : "Sono stato vicino alla Juve. Inter? Andò male perché..." : Un domani che, molto probabilmente, lo vedrà in panchina: "Siamo una famiglia di calciatori, questo sport è la nostra vita. Il mio futuro sarà sicuramente nel calcio. Ho raggiunto il traguardo dei 20 ...

Cristante alla Roma?/ Il gioiello dell'Atalanta è vicino : il suo arrivo libera Nainggolan all'Inter? : Calciomercato, Cristante dall'Atalanta alla Roma: vicinissimo il trasferimento del gioiello bergamasco in giallorosso. Ufficialità dopo il 1 luglio?(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 09:39:00 GMT)

Inter-Barcellona - accordo vicino per Rafinha : Rafael Alcantara, in arte Rafinha, insieme a Joao Cancelo hanno contribuito e non poco a portare l'Inter in Champions League. I due giocatori, però, non sono di proprietà del club nerazzurro. L'esterno portoghese è arrivato in estate dal Valencia in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro da esercitare entro il 31 maggio. L'Inter non lo riscatterà entro tale data e così Cancelo tornerà al Valencia: su di lui ci sono il ...

CALCIOMERCATO Inter / News - Rafinha sempre più vicino alla permanenza (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER News, ultime sulla squadra di Luciano Spalletti: il centrocampista Rafinha ha convinto tutti e sembra essere sempre più vicino alla permanenza in nerazzurro.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:02:00 GMT)

