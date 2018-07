Instagram TV | la guida per usarla al meglio

vanityfair

: RT @Secret_Maps: Opere d'arte sconosciute, monumenti nascosti, simboli misteriosi...tutto su un' unica app! . . #secret_maps #viaggiare #vi… - Comeaprire : RT @Secret_Maps: Opere d'arte sconosciute, monumenti nascosti, simboli misteriosi...tutto su un' unica app! . . #secret_maps #viaggiare #vi… - ddonttouchmee : RT @felice_chi: Su Instagram ho trovato il profilo di questo gatto che vive nell’angoscia esistenziale. Mio animale guida. - tomlinsontshirt : RT @felice_chi: Su Instagram ho trovato il profilo di questo gatto che vive nell’angoscia esistenziale. Mio animale guida. -

(Di martedì 3 luglio 2018) Aprendo l’app di, avrete notato una banda arancione e rosa che richiama la vostra attenzione. Si trova nella parte alta della schermata della home e altro non è che l’accesso alla IGTV. Lanciata ufficialmente il 20 giugno con questo post, apre le porte a nuove modalità di fruizione dei contenuti online siano essi video di un’ora, vertical video firmati da creator o contenuti extra di magazine e altre piattaforme. LEGGI ANCHEFacebook lavora ai tg sul social. E le mille facce della tv digitale Come accedere Il primo accesso allaTV è intuitivo e veloce. Vi basterà infatti fare tap sull’icona della TV in alto a destra per accedere ai canali suggeriti. Scrollando le anteprime in basso da destra verso sinistra, avrete accesso a tutti i contenuti proposti dai profili che seguite. Selezionandone uno avvierete la visualizzazione che potrete ...