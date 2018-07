Instagram introduce Caught Up e testa la Modalità Non Disturbare

Instagram introduce la musica per le Stories e si prepara a lanciare l’app in versione Lite : Le Stories di Instagram diventano ancora più ricche grazie alla possibilità di aggiungere brani musicali: gli utenti, infatti, potranno inserire canzoni di sottofondo ai propri post L'articolo Instagram introduce la musica per le Stories e si prepara a lanciare l’app in versione Lite proviene da TuttoAndroid.

Instagram introduce i nuovi slider con emoji per fare domande ai vostri amici : Instagram si aggiorna introducendo i nuovo slider con emoji che permettono di fare domande e sondaggi chiedendo risposte ai vostri amici o followers in maniera più cool: i dettagli.Segnaliamo a tutti gli utilizzatori italiani di Instagram che l’applcazione di recente si è aggiornata alla versione 44 e introduce una nuova e interessante novità: gli slider con emoji.Cosa sono questi slider con emoji su Instagram presenti nel nuovo ...

Instagram introduce l'adesivo emoji slider per i sondaggi : Instagram ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione dedicata ai dispositivi Android con cui viene introdotta una simpatica feature

Instagram introduce una novità nelle Storie [DETTAGLI] : Le Storie su Instagram potrebbero arricchirsi di una colonna sonora. nelle righe del codice della app – riferisce il sito TechCrunch – sono infatti stati scovati riferimenti alla musica, che lasciano pensare a un ingresso delle canzoni sulla piattaforma di Mark Zuckerberg. Attraverso i “music stickers”, una sorta di adesivi musicali, gli utenti avrebbero modo di cercare un brano da abbinare ai loro post. La nuova ...

Instagram introduce un nuovo filtro anti bullismo : È attivo da adesso per gli utenti di tutto il mondo e può essere disabilitato nelle Impostazioni dell'app; al momento, però, riconosce solo i commenti offensivi in lingua inglese ma prossimamente ...

Instagram introduce un nuovo filtro per fermare il cyberbullismo : Mentre dal palco dell’F8 di San Josè Mark Zuckerberg apre le frontiere di Facebook al dating, Instagram introduce un nuovo filtro anti-bulli. Meno di un anno fa il social network aveva annunciato l’utilizzo del machine learning contro spam e commenti offensivi in otto lingue oltre quella inglese. Se quel filtro rivolgeva particolare attenzione ai gruppi a rischio, questo si muove per identificare commenti che contengano attacchi ...

Twitter si aggiorna per la nuova privacy europea - Instagram in più introduce l'upload multiplo nelle Storie : In merito a Periscope , la piattaforma integrata per i live streaming, proprio come in corso d'opera nelle medesime ore per WhatsApp, Twitter ha comunicato l' elevazione dell'età minima - per l'uso ...