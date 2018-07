Inps stipendia per 7 anni la dirigente senza titoli e punisce chi ha denunciato Ora

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) L’mette alla porta la falsache hato e difeso fino a ieri. C’è un colpo di scena nella vicenda di Maria Teresa Arcuri, la funzionaria di Crotone che per sette, inascoltata dal proprio ente, ha continuato a mettere in dubbio il possesso didel suo diretto superiore gerarchico, finendo lei sotto schiaffo tra disciplinari, trasferimenti e demansionamenti. Storia di ordinaria illegittimità nella attribuzione di incarichi nella Pa, emblematica anche delle vessazioni che può patire chi lo denuncia. La notizia è che questo caso, tra i pochi ben documentati, potrebbe risolversi in favore della legalità. E magari farne emergere altri. Il 14 maggio scorso, presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, si è tenuta la “conferenza dei servizi” , il tavolo tecnico al quale partecipano le amministrazioni che non riescono a trovare ...