Inps | Salvini | Boeri un fenomeno | ci sarà tanto da cambiare

Matteo Salvini contro Tito Boeri : 'Fenomeno - ci saranno dei cambi all' Inps ' : Immigrati e pensioni? Matteo Salvini non ha dubbi e attacca il presidente dell'Inps Tito Boeri . Premesso che 'l'immigrazione positiva, pulita, che porta idee, energie e rispetto è la benvenuta', dice ...

Il presidente dell' Inps chiede più migranti per pagare le pensioni e Salvini s'arrabbia : C'è chi di migranti in Italia ne vorrebbe forse di più, e comunque auspica una politica di gestione dei flussi che assicuri al nostro Paese ingressi di stranieri sufficienti a sostenere nei prossimi ...

Il presidente dell'Inps chiede più migranti per pagare le pensioni e Salvini s'arrabbia : C'è chi di migranti in Italia ne vorrebbe forse di più, e comunque auspica una politica di gestione dei flussi che assicuri al nostro Paese ingressi di stranieri sufficienti a sostenere nei prossimi anni le nostre pensioni. È il presidente dell'Inps, Tito Boeri, che ieri da Milano dove è in corso il festival del Lavoro è stato chiarissimo: "Gli scenari più preoccupanti per la spesa ...