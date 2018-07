Ingroia ricevuto da Fico | “Ha preso a cuore la questione della mia scorta Dal ministero

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) Il presidenteCamera, Roberto, hal’ex pm Antonio, al quale da alcune settimane è stata revocata la. Lo ha spiegato lo stesso ex procuratore aggiunto di Palermo a marginepresentazione del suo nuovo libro, “Le Trattative”, scritto con il giornalista e scrittore Pietro Orsatti. Alla presentazione, ospitata dall’hotel Nazionale a Roma, sono intervenuti anche Antonio Paro e Vauro Senesi. Presente in sala anche Nino Di Matteo, pm del processo trattativa Stato-mafia e sostituto procuratore nazionale antimafia. “Esco ora da un incontro con il presidenteCamera Roberto, ha voluto capire la situazione e halamia mancata protezione.mi ha chiesto le ragioni del ritiromia, vedremo se ci sarà un intervento. Non è unadi sua competenza, certo, ma è pur sempre la ...