Incidente stradale nel Bergamasco | morte 4 persone

Quattro morti in un Incidente stradale nel Bergamasco : Roma, 3 lug. , askanews, Grave incidente stradale fra un mezzo pesante e una autovettura in provincia di Bergamo, nel territorio comunale di Albano Sant'Alessandro: sono morti 4 occupanti dei veicoli ...

Incidente stradale Operato all'ospedale di Avezzano - Pierfrancesco Quintavalle è fuori pericolo di vita : Vano il tentativo di schivare l'ennesimo attraversamento di un cervo, in quel tratto stradale maledetto, sempre al centro della cronaca per i sinistri di questo genere. L'esperto centauro, di ...

Sudafrica - dichiarata morta dopo Incidente stradale : si sveglia : Sudafrica, dichiarata morta dopo incidente stradale: si sveglia Sudafrica, dichiarata morta dopo incidente stradale: si sveglia Continua a leggere L'articolo Sudafrica, dichiarata morta dopo incidente stradale: si sveglia proviene da NewsGo.

Torvaianica - tragico Incidente stradale : muore un giovane in moto : Un altro terribile incidente stradale [VIDEO] si è consumato in queste ultime ore sulle carreggiate della nostra penisola italiana. Questa volta a perdere la vita è stato un giovane motociclista di 24 anni nei pressi della localita' di Torvaianica nella giornata di ieri. Fatale è stato un violento impatto avvenuto contro una vettura sul lungomare. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare: il giovane infatti è morto ...

La polizia potrà controllare smartphone e tablet dopo un Incidente stradale : La norma è stata approvata per il momento solo in Friuli, ma potrebbe essere estesa anche al resto d'Italia. La polizia avrà la facoltà di controllare se poco prima di un incidente l'automobilista stava chattando o scrivendo sms.Continua a leggere

Incidente stradale a Sanluri : morti due giovani di 24 e 34 anni/ Tragico schianto : ferito un terzo passeggero : Incidente stradale a Sanluri: morti due giovani di 24 e 34 anni, Tragico schianto: ferito un terzo passeggero. L'Incidente è avvenuto all'alba di oggi, i tre erano a bordo di una 500(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Tragico Incidente stradale a Sanluri - un morto e due feriti - uno è grave : I Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco sono a lavoro per chiarire la dinamica del terribile incidente stradale, avvenuto nei pressi di Sanluri, questa mattina all'alba e che è costato la ...

Incidente stradale a Firenze : muore un 22enne siciliano : Un 22enne siciliano è morto la notte scorsa in un Incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Mariti e via del Ponte di Mezzo.

Incidente stradale sulla statale 106 - muore anziano : E' deceduto a causa delle gravi ferite riportate a seguito di un Incidente stradale verificatosi sulla statale 106, nel cosentino, Natale Sapia, di 78 anni. L'uomo era ricoverato in condizioni gravi ...

Chef morto in Incidente - automobilista indagato per omicidio stradale : Chef morto in incidente, automobilista indagato per omicidio stradale Chef morto in incidente, automobilista indagato per omicidio stradale Continua a leggere L'articolo Chef morto in incidente, automobilista indagato per omicidio stradale proviene da NewsGo.

Incidente stradale a Bra : auto si ribalta sulla SP 661 : Incidente stradale nel pomeriggio di oggi , 23 giugno, sulla SP 661 uscendo da Bra dove un'auto, fuori controllo, è uscita fuori strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di ...

Chef morto in Incidente - automobilista indagato per omicidio stradale : E' stato indagato per omicidio stradale l'uomo al volante dell'auto coinvolta nell'incidente sul lungotevere della Vittoria a Roma in cui sono morti lo Chef Alessandro Narducci e la sua amica e ...

ALESSANDRO NARDUCCI CHEF DI ACQUOLINA MORTO IN Incidente SCOOTER/ Automobilista indagato per omicidio stradale : CHEF ALESSANDRO NARDUCCI e Giulia Puleio morti in un INCIDENTE stradale: l'Automobilista che li ha investiti era al telefonino al momento dell'impatto, rischia una dura condanna(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 17:33:00 GMT)

Muore in un grave Incidente stradale a Roma lo chef Alessandro Narducci : Nella notte di venerdì 22 giugno ha perso la vita in un terribile incidente stradale il giovane chef Romano Alessandro Narducci, classe 1990, mentre percorreva con il suo scooter Honda Sh il Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. Assieme al giovane, è morta anche l'amica, nonché collega, Giulia Puleio, waitress chef de rang, anch'ella a bordo del motorino. Lo scooter su cui viaggiavano i due ragazzi, i quali erano appena usciti dalla ...