Incidente nel Bergamasco - 4 morti : ANSA, - BERGAMO, 3 LUG - Quattro persone sono decedute in un Incidente stradale alle 10 di questa mattina ad Albano Sant'Alessandro, sulla statale 42 del Tonale in provincia di Bergamo. Sul posto sono ...

Dichiarata morta dopo un Incidente : si sveglia nella cella dell'obitorio : Ha dell'assurdo quello che è successo a Carletonville, in Sudafrica. Una donna, Dichiarata morta dopo un incidente stradale, si è svegliata viva e vegeta all'interno di una...

Incidente mortale sul lavoro - muore uomo travolto dal trattore nel Narnese : Incidente mortale sul lavoro, muore uomo travolto dal trattore nel Narnese Un uomo del '59 è morto oggi pomeriggio, travolto dal trattore con il quale stava lavorando, a Capitone di Narni. La vittima, ...

Bibbiano - Incidente nella notte : in ospedale anche una bimba di 5 anni : L'incidente si è verificato poco dopo mezzanotte lungo via 24 Maggio, a Barco. Quattro le persone ferite, fra le quali una bambina di 5 anni

Almeno 44 persone sono morte in un Incidente a un pullman nel nord dell’India : Domenica Almeno 44 persone sono morte nell’incidente a un pullman avvenuto nello stato di Uttarakhand, nel nord dell’India, dove comincia la catena montuosa dell’Himalaya. Non è chiaro cosa sia successo, ma si sa che l’autista del pullman ha per qualche ragione The post Almeno 44 persone sono morte in un incidente a un pullman nel nord dell’India appeared first on Il Post.

Auto piomba nel déhors di un bar dopo un Incidente : Paura nella prima serata di ieri in un bar di Parella (Torino) dove per cause ancora non chiarissime (forse uno scontro tra più veicoli, tra cui anche una furgone) un'Auto è piombata contro il déhors...

Incidente aereo in India : charter si schianta nella periferia di Mumbai - 5 morti : Grave Incidente aereo in India: un charter si è schiantato contro un edificio in costruzione a Ghatkopar, un sobborgo di Mumbai, uccidendo cinque persone. Secondo i media locali, il velivolo, un turboelica Beechcraft King Air C9, stava per atterrare all’aeroporto quando è precipitato con a bordo tre passeggeri e il pilota. La quinta vittima è un passante. L'articolo Incidente aereo in India: charter si schianta nella periferia di Mumbai, 5 ...

F1 - diretta del GP di Francia : Incidente nel primo giro tra Bottas e Vettel. Rimonta del tedesco - poi nuovo pit stop : incidente nel primo giro del Gp di Francia, tornato a Le Castellet dopo 27 anni. Alla prima curva contatto tra Valtteri Bottas e Sebastian Vettel, con il tedesco lungo in frenata che centra il pilota della Mercedes. Ad approfittarne è Lewis Hamilton che resta davanti a tutti. Da quel momento il leader del Mondiale, penalizzato anche di 5 secondi, inizia a recuperare di posizione in posizione, mentre davanti il rivale inglese controlla. Al ...

Incidente a Recanati - intera famiglia intrappolata nelle lamiere : tra i feriti un bimbo : Un’intera famiglia, madre padre e figlio, è rimasta intrappolata nell’auto a seguito di un Incidente avvenuto a Recanati, nelle Marche. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto quattro veicoli, provocando il ferimento grave di quattro persone che sono state trasportate in ospedale.Continua a leggere