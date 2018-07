Incidente lungo la Torino-Savona | coinvolta una ragazza con la sua automobile

Roma - chef Alessandro Narducci morto in un Incidente sul Lungotevere della Vittoria : Lutto nel mondo della cucina e non solo. La scorsa notte, il giovane chef Alessandro Narducci è morto in un tragico incidente stradale a Roma. Secondo le ricostruzioni, il noto cuoco era a bordo del suo scooter con l'amica Giulia, 25 anni, quando si è scontrato con una Mercedes classe A guidata da un 30enne italiano. Lo schianto è avvenuto sul Lungotevere della Vittoria, nel quartiere Prati. Non c'è stato nulla da fare [VIDEO] per lo chef e la ...

Roma. Incidente su Lungotevere della Vittoria morti due ventenni : Sinistro stradale mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria in centro a Roma. Due ventenni, che viaggiavano a bordo di

Roma - investe 26enne e fugge : è grave/ Ultime notizie - Incidente Lungotevere : fermata auto pirata sospetta : Roma, investe 26enne e fugge: è grave. Le Ultime notizie sull'incidente avvenuto sul Lungotevere de' Cenci: fermata auto pirata sospetta. La donna è in prognosi riservata(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:54:00 GMT)

Roma. Incidente lungo la Cristoforo Colombo morta ventenne di Ostia : Una ventenne è rimasta coinvolta in un Incidente mortale a Roma. Il sinistro stradale è avvenuto al chilometro 26,700 della

Motociclista finisce fuori strada : Incidente lungo la regionale 71. Ferito un 28enne : Ha perso il controllo della motocicletta ed è finito fuori strada. incidente stradale questa mattina ad Ossaia di Cortona. Qui un 28enne di Tuoro sul Trasimeno è rimasto coinvolto in uno schianto ...

Incidente nel vicentino lungo l’autostrada A31 : tre morti carbonizzati dopo un tamponamento : Un gravissimo Incidente stradale si è verificato lungo l'autostrada A31: due auto hanno tamponato poi si sono incendiate, i tre occupanti sono morti carbonizzati. Intanto sull'autostrada del Brennero si registra una coda di tir lunga 70 chilometri dopo le festività della pentecoste, in Austria.Continua a leggere

Padova - Incidente lungo l’A4 : uomo attraversa l’autostrada me viene investito e ucciso : L'incidente è avvenuto all'altezza di Padova: un uomo apparentemente sulla trentina ha tentato di attraversare l'autostrada. Un'auto è riuscita a schivarlo, mentre un furgone l'ha centrato in pieno uccidendolo sul colpo. A causa della tragedia di è immediatamente formata una lunga coda: la polizia stradale indaga per scoprire come mai la vittima avesse tentato di attraversare a piedi un'autostrada.Continua a leggere