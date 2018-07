In Korea del Sud arriva Destiny | Guardians

eurogamer

: @VaeVictis @marcocf69 @zanai62 Io sono qui in Lombardia con la mia famiglia e i miei vecchietti, se potessi emigrer… - AppleMaples : @VaeVictis @marcocf69 @zanai62 Io sono qui in Lombardia con la mia famiglia e i miei vecchietti, se potessi emigrer… - vitodamato : RT @pietro43914000: @realvarriale @Vivo_Azzurro Veramente la Germania e uscita perché ha perso con la Korea e il Messico unica partita vint… - Ellieee40940659 : RT @Ottoneilconsole: Svezia - Italia 1 - 0 (Aut De Rossi) Svezia - Korea del Sud 1 - 0 (Rigore) Svezia - Messico 3 - 0 (Aut Alvarez e Rigor… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Bungie ha appena annunciato, una versione rimaneggiata di2 in arrivo esclusivamente sul territorio sudcoreano.Come riporta VG247.com il titolo includerà tutti i contenuti di2 lanciati fino ad oggi e l'espansione di prossima pubblicazione, I Rinnegati. La differenza maggiore però è data dall'introduzione di Yuna, una venditrice umana che rimpiazzerà Tess Everis presso l'Eververse.Yuna venderà non solo oggetti estetici come in2 ma anche armi ed equipaggiamenti di alto livello, oltre a boost all'esperienza, per questo motivo il titolo girerà su server dedicati e non comprometterà il bilanciamento del gioco base.Read more…