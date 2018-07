In Italia smart working per più della metà dei lavoratori

Garmin Pay è arrivato in Italia : pagamenti contactless direttamente da smartwatch : Garmin annuncia l'arrivo in Italia di Garmin Pay, il nuovo metodo di pagamento contactless eseguibile direttamente dagli smartwatch e sportwatch Garmin dotati di chip NFC: ecco come funziona e la lista di modelli compatibili. L'articolo Garmin Pay è arrivato in Italia: pagamenti contactless direttamente da smartwatch proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi già al secondo posto in Italia per vendite Smartphone : Xiaomi sarebbe già al secondo posto in Italia per vendite Smartphone online. Attuato il sorpasso in Italia a circa 2 mesi dall’arrivo ufficiale. E’ incredibile!!! vendite Smartphone in Italia: Xiaomi già seconda? Xiaomi è già al secondo posto tra le vendite di Smartphone già a questo inizio di 2018. Sono bastati pochi mesi, circa 2, […]

Havas Media e Sportium insieme per le smart arena Italiane : ... quindi, in grado di ospitare eventi e spettacoli di ultima generazione. A fronte di un quadro normativo di riferimento, che consente oggi la certezza dei tempi nella realizzazione di progetti ...

Gli Italiani amano smartphone - tablet - Internet e social network : L'ultimo report di Agi-Censis, presentato in occasione dell'Internet Day, ci svela quali sono le abitudini degli italiani per quanto riguarda l'uso degli smartphone L'articolo Gli italiani amano smartphone, tablet, Internet e social network proviene da TuttoAndroid.

Italiani - sempre più smartphone-mania : il 61% li usa a letto - il 34% a tavola : L'uso degli smartphone per gli internauti Italiani è in continua crescita. Si usa il cellulare o il tablet a letto, a tavola e anche alla guida. Il 28% ammette la dipendenza da internet

Italiani distratti dallo smartphone a tavola - alla guida e a letto : Italiani e smartphone sono un connubio imprescindibile secondo le ultime indagini AGI-Censis presentate all’Internet Day di Roma. A tavola, alla guida dell’auto oppure a letto, non si può fare a meno di chattare e, soprattutto, navigare sui social network. Il quadro è a dir poco imbarazzante: durante la giornata, da quando apriamo gli occhi al mattino fino a quando li chiudiamo una volta a letto, lo smartphone accompagna gli Italiani ...

Tecnologia : il 61% degli Italiani usa lo smartphone a letto : In occasione dell’Internet Day, è stato presentato alla Camera un rapporto di Agi-Censis, secondo il quale il 61,7% degli internauti italiani usa lo smartphone o il tablet anche a letto, abitudine diffusa soprattutto tra i giovani (l’81% tra i 18 e i 34 anni). Uno su tre (il 34%) smanetta anche a tavola. La ricerca evidenzia anche che il 14% degli italiani, e il 20% dei giovani, utilizza il dispositivo anche alla ...

Niente smartphone e tablet ai bambini prima dei 2 anni di età. Lo dice la Società Italiana di Pediatria : La tecnologia è entrata a far parte delle nostre vite in maniera sempre più ingombrante e fare a meno di PC e smartphone può essere complicato soprattutto per chi usa questi strumenti per lavoro. Ma è ormai diventata un’abitudine vedere bambini sempre più piccoli che si avvicinano a questi strumenti tecnologici, complici i genitori che spesso e volentieri usano questi dispositivi per distrarre i figli e tenerli tranquilli per qualche ...

Smartphone e tablet - mai ai bimbi sotto i due anni/ L'appello lanciato dai pediatri Italiani : Smartphone e tablet, mai ai bimbi sotto i due anni: i pediatri italiani lanciano L'appello in una società sempre più portata a lasciare la tecnologia in mano anche a bambini davvero piccoli.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:58:00 GMT)

Divieto smartphone e tablet ai bambini prima dei 2 anni : cosa dicono i pediatri Italiani : E' giusto o meno dare uno smartphone e tablet ai bambini? Esiste un limite minimo di età entro il quale i dispositivi tecnologici non possono essere utilizzati dai piccolissimi? Finora sulla scottante questione regnavano solo regole personalizzate, quelle di genitori più o meno attenti alla controversa tematica. Ora, al contrario è la Società italiana pediatria con un documento pubblicato sull'Italian Journal of pediatrics e presentato a Roma ...

CoopVoce propone 4 Giga Smart e ChiamaTutti Under 30 attivabili - tuttavia - solo in alcune zone d’Italia : CoopVoce fa sentire la sua voce tramite due offerte semplici e convenienti: 4 Giga Smart e ChiamaTutti Under 30, disponibili però solo in alcune zone d'Italia L'articolo CoopVoce propone 4 Giga Smart e ChiamaTutti Under 30 attivabili, tuttavia, solo in alcune zone d’Italia proviene da TuttoAndroid.

Come installare lingua Italiana su smartphone Android cinesi : Questa guida su Come installare la lingua Italiana su smartphone cinesi può salvarvi la vita, specialmente se avete acquistato un terminale da uno store d’importazione, magari seguendo una delle nostre guide, ma purtroppo non è presente il supporto alla lingua Italiana. Succede spesso con gli smartphone Xiaomi, specie quelli presentati da poco, i quali vengono rilasciati con delle versioni MIUI che non sono pensato per il nostro mercato, ...