In estate gli italiani non conoscono l’austerity e vanno in vacanza

"Sere d'estate" : è già online "Modena Comune" di luglio : Ai Giardini Ducali dal 12 luglio al 18 agosto arrivano 23 serate tra musica, spettacoli teatrali, incontri con autori, iniziative per bambini. Con quattro giorni dedicati alla Sardegna e al suo ...

Perché la gestione dei figli in estate è un pessimo esempio di disequità sociale : Per troppe famiglie il costo di un centro estivo è diventato insostenibile. Dati Istat alla mano. In un Paese in cui l'occupazione della donna è ferma a dieci anni fa

I colori neutri per i capi e gli accessori per l’estate : Grigio chiaro, beige, crème, sabbia… I colori neutri, un classico dell’eleganza maschile e dello stile casual-chic, anche quest’estate sono di gran moda e rappresentano la quintessenza della raffinatezza. Non solo riescono a dialogare perfettamente con ogni tipo di tonalità, risolvendo il problema degli abbinamenti cromatici, ma donano un’aria chic. Ancor più in estate, quando la pelle è abbronzata. E se pensate che il discorso ...

Jurassic World domina ancora il box office ma incalzano gli horror dell'estate : Incassi in picchiata e horror superstar. E' l'estate del cinema e, mentre le sale si svuotano progressivamente o addirittura chiudono, il box office è ancora dominato da 'Jurassic World - il Regno ...

Linea Verde estate – Terza puntata del 1° luglio 2018 – Temi e anticipazioni. : Terminata l’edizione annuale così come lo scorso anno, per tutta Estate, appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate completamente inedite. Patrizio Roversi e Daniele Ferolla si godono le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo Federico Quaranta e Federica De Denaro. […] L'articolo Linea Verde Estate – Terza puntata del 1° luglio 2018 – Temi e ...

estate - Coldiretti : ecco i menù da spiaggia - grigliate per 9.6 milioni : Sono 9,6 milioni gli italiani che colgono l’occasione dell’arrivo della bella stagione per partecipare alle tradizionali grigliate al mare, in montagna, nei parchi, in campagna o nelle case dotate di spazi adeguati. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che piu’ della metà preferisce quelle di carne (52%), il 28% quelle miste, 12% il pesce ma crescono quelle vegetariane che raggiungono l’8%. Se è sempre ...

Pronti per l’estate? Fino al 2 luglio potete acquistare l’Action Camera Yi a 35 euro : Fino al 2 luglio potete acquistare Yi Action Camera con Kit Selfie a un prezzo davvero interessante, con il 46% di sconto grazie al codice che vi forniamo. L'articolo Pronti per l’estate? Fino al 2 luglio potete acquistare l’Action Camera Yi a 35 euro proviene da TuttoAndroid.

estate - luglio di vacanza per 19 milioni di italiani : Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Valigia alla mano, è tempo di partire per molti italiani. "Sono 1 9 milioni quelli che hanno deciso di andare in vacanza a luglio nell'Estate 2018 che ...

Caldo - sole e abbronzatura : 10 consigli per l’estate : La tintarella è il sospirato obiettivo di ben 3 italiani su 4 (75%) che con l’arrivo del Caldo si espongono al sole per far assumere il colore ambrato alla pelle. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ con il repentino sbalzo termico che rischia però di avere pesanti effetti sulla salute soprattutto per le persone più a rischio come gli anziani ed i bambini che sono più soggetti ai colpi di calore. Con la potenza dei raggi solari ai ...

Fisco - 2 luglio scadenza di inizio estate da 19 mld : Il calendario fiscale l'aveva prevista per il 30 giugno, ma essendo un giorno prefestivo la scadenza slitta a lunedì 2 luglio: gli imprenditori avranno due giorni di tempo in più per recuperare la ...

estate e abbronzatura : perché al sole è sempre meglio proteggersi : (Foto via Pixabay) Non c’è società scientifica, istituzione sanitaria governativa. associazione di ricerca sui tumori che non dediche pagine, monografie, video, infografiche e faq per ricordare l’importanza delle prevenzione quando ci si espone al sole. perché se da una parte appare impossibile ignorare questo fattore di rischio per lo sviluppo dei tumori (e non solo: la Iarc, l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ...

NBA - la “lunga estate caldissima” che cambierà faccia alla lega : nuovi super-team per tentare l’assalto agli Warriors : La free agency NBA avrà inizio durante la prossima settimana, le trattative però stanno già prendendo quota, entusiasmando gli appassionati di basket e di mercato L’1 luglio è alle porte, la data nella quale inizierà ufficialmente la free agency NBA, è oramai davvero vicina. Quella che ci attende è un’estate davvero caldissima, ricca di capovolgimenti, rivoluzioni e nuovi super-team, tesi a “minacciare” il domino ...