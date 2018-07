In arrivo il nuovo singolo di Laura Pausini per il mercato latino | audio e testo di Nuevo

Pallavolo - nuovo arrivo in casa Millenium : ingaggiata la palleggiatrice Miriana Manig : Manig accende la luce in regia per Millenium, sarà infatti l’alzatrice friulana la vice Di Iulio Nel ruolo di palleggiatrice vestirà la maglia della Savallese la giovane friulana Miriana Manig, e sarà la vice di Isabella Di Iulio. Nata a Udine il 18 luglio 1998, vive a Cividale del Friuli, una cittadina friulana di poco più di undicimila abitanti che sorge sulle sponde del fiume Natisone. Alta 177 centimetri, la nuova Leonessa, ha ...

Nuovo singolo di Lana Del Rey in arrivo - l’annuncio in concerto e l’omaggio ad Elvis Presley (video) : Un Nuovo singolo di Lana Del Rey sarà rilasciato molto presto. Dopo un periodo di relativo silenzio in cui era apparsa raramente in pubblico se non durante i suoi concerti, la popstar ha annunciato il suo ritorno sulle scene con brani inediti dal palco di uno spettacolo tenuto in Repubblica Ceca lo scorso weekend. Nonostante non abbia divulgato dettagli sulla data della release, Lana Del Rey ha lasciato intuire che l'attesa non durerà molto: ...

Il nuovo album di Zayn Malik in arrivo - in anteprima la cover di Me - My Self and I di Beyoncé (video) : Manca poco all'uscita del nuovo album di Zayn Malik, il secondo progetto dell'ex cantante degli One Direction dopo l'esordio con Mind Of Mine nel 2016. Il cantante ha rilasciato ieri alcuni aggiornamenti sul progetto discografico, anticipato nei mesi scorsi dai singoli Let Me e Entertainer. Zayn ha lavorato al nuovo album per diversi mesi, tanto che a marzo dopo la rottura con Gigi Hadid (con cui ora il cantante ha di nuovo una relazione) ha ...

Sampdoria - prenotate visite mediche in giornata : ecco chi è il nuovo acquisto in arrivo : Sampdoria pronta ad ufficializzare un nuovo acquisto per la rosa di Giampaolo, si tratta di un centrocampista di belle speranze La Sampdoria ha in serbo un nuovo acquisto, come dimostrato dalle visite mediche fissate per oggi per Daouda Peeters, centrocampista classe ’99 in arrivo dal Club Brugge. Si tratta di un giovane di prospettiva, ma che già entrerà a far parte della prima squadra di mister Giampaolo. Su Peeters c’era ...

Meteo - vento caldo in arrivo sull’Italia con Caronte/ Ma dalla prossima settimana nuovo break temporalesco : Meteo, vento caldo in arrivo sull’Italia con Caronte: temperature in picchiata fino a 40°C ma solo per pochi giorni. Poi l'arrivo di un nuovo break temporalesco e clima fresco.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:33:00 GMT)

In arrivo un nuovo Samsung Galaxy On e il Samsung Galaxy Tab S4 certificato dall’FCC : L'FCC (l'ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni) ha certificato il Samsung Galaxy Tab S4, confermando che il lancio sul mercato è imminente L'articolo In arrivo un nuovo Samsung Galaxy On e il Samsung Galaxy Tab S4 certificato dall’FCC proviene da TuttoAndroid.

Ariana Grande compie 25 anni con un nuovo album in arrivo : Sono 25 le candeline che spegne oggi Ariana Grande, ma la giovane star ha alle spalle già dieci anni di carriera con traguardi ed eventi che farebbero invidia ad artisti più consumati, soprattutto se la sua voce da soprano lirico-leggero le ha fatto guadagnare l’appellativo di ‘mini Mariah Carey‘ – che, peraltro, è il suo punto di riferimento artistico – e il riconoscimento di ‘voce più bella della ...

Roma : nuovo sciopero sui rifiuti in arrivo - scontro Ama-sindacati : Roma – Sindacati e Ama sono stati ricevuti in Prefettura. Ci risiamo per lo sciopero sui rifiuti a Roma. Il tentativo è quello della conciliazione, dopo che la scorsa settimana la Commissione di garanzia sugli scioperi aveva respinto la proclamazione della serrata da parte dei sindacati per il 2 luglio. Ma le due ore di incontro non hanno sortito gli effetti sperati. Soprattutto dalla Prefettura che è preoccupata dalla situazione in cui ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : forte maltempo in arrivo - attenzione al Nord/Est e sulle Adriatiche : Allerta Meteo – L’arrivo di un nucleo di aria fredda, legato a una saccatura presente sulla penisola scandinava, determinerà sull’Italia un rapido ma significativo peggioramento delle condizioni Meteorologiche lungo i settori orientali del centro-Nord, in estensione a quelli del sud, con fenomeni a prevalente carattere temporalesco. La perturbazione sarà accompagnata da un’intensificazione dei venti dai quadranti Nord-orientali e da un ...

In arrivo Vento Aureo un nuovo anime della saga di JoJo - : ... ecco infatti di seguito il cast tecnico che lavorerà a questo cartone animato che ripropone finalmente le avventure incredibili di Dio Brando e del mondo che lo circonda. Cast: Studio: DAVID ...

In arrivo un nuovo speaker targato Xbox per Cortana? : In un articolo precedente abbiamo menzionato quella che sarà la prossima console Xbox in arrivo presumibilmente nel 2020 come Scarlett, il suo nome in codice utilizzato attualmente da Microsoft stessa. Sempre in quell’articolo in riferimento alle indiscrezioni pubblicate da Brad Sams per conto di Thurrot.com, avevamo specificato che Scarlett non è solamente il nome in codice della prossima Xbox ma di tutto il comparto hardware ad esso ...

Svelata la data di uscita del nuovo singolo di The Kolors feat. J-Ax : in arrivo Come le onde : La data di uscita del nuovo singolo di The Kolors feat. J-Ax è finalmente ufficiale. Contrariamente a quanto si è ipotizzato, il brano arriva in radio il 6 luglio. Il singolo è già in pre-order in tutte le piattaforme digitali. Stash si è già espresso positivamente sul progetto che condividerà con J-Ax, con il quale ha già collaborato per il brano Assenzio, contenuto in Comunisti col Rolex. Come le onde porta la firma di Davide Petrella, ...

Stadio - nuovo terremoto in arrivo Raggi denunciata da urbanista 5SAccusa al sindaco : abuso d'ufficio : Stadio Roma, la bufera giudiziaria con arresti e indagati non si ferma. Ora tocca direttamente il sindaco Virginia Raggi, contro la quale è stata presentata una denuncia/querela per abuso d'ufficio da parte dell'animatore del Tavolo della libera urbanistica, Francesco Sanvitto Segui su affaritaliani.it

