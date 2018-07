In arrivo Honor 10 GT | 8GB di RAM ed altre aggiunte software

optimaitalia

: In arrivo #Honor10 GT: 8GB di RAM ed altre aggiunte software - OptiMagazine : In arrivo #Honor10 GT: 8GB di RAM ed altre aggiunte software - DarioConti1984 : Honor 10 GT in arrivo con 8 GB RAM + GPU Turbo (e non solo) - GameSoulBlog : Ancora più potenza per giocare in arrivo su #Honor10. -

(Di martedì 3 luglio 2018) Dal 24 luglio sarà disponibile10 con 8GB di RAM, almeno per quel che riguarda il mercato cinese (non abbiamo ricevuto comunicazioni in merito ad un suo eventuale approdo sul territorio europeo, sebbene saremmo ben felici di accoglierlo, noi ed immaginiamo anche molti di voi che ci state leggendo in questo momento). Ricordiamo che, per quanto ci concerne, il dispositivo è arrivato con 4GB di RAM, un blocco comunque sufficiente a tenere botta alle varie operazioni quotidiane (presso il mercato asiatico risulta già possibile acquistare il modello con 6GB di RAM, cui andrà ad aggiungersi questo prossimo da 8, pensato per gli utenti più esigenti, che non intendono rinunciare ad un quantitativo abbondante di memoria volatile).Questo particolare esemplare prenderà il nome di10 GT, dall'aggiornamento GPU Turbo inin versione beta a partire dal 15 luglio, ed in versione ...