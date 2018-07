Ilva | Di Maio | con commissari incontro proficuo | lunedì sindacati

Ilva - Di Maio : incontro ok con Commissari : 19.52 "E' stato un incontro proficuo" quello tra il ministro del Lavoro, Di Maio, e i Commissari dell'Ilva sul futuro dello stabilimento. "Ho ritenuto necessario questo incontro per essere relazionato su alcuni aspetti che riguardano i profili ambientali e occupazionali presenti nelle 23 mila pagine che stiamo analizzando",ha spiegato in una nota, in cui annuncia che lunedì incontrerà i sindacati e l'azienda acquirente.

Ilva : nuovo vertice Di Maio - commissari : 10.18 nuovo incontro tra il vice-premier Di Maio e i commissari dell'Ilva per fare il punto sulla vicenda. "Oggi incontro i commissari dopo aver letto 23 mila pagine, anche se non proprio tutte - ha detto Di Maio parlando ad Agorà su Raitre - Faremo il punto e poi capiremo come muoversi". Incalzato su quali saranno le scelte Di Maio ha ribadito che "si vogliono garantire due diritti: quello al lavoro e quello dei cittadini di Taranto a ...

Ilva : Spera - confidiamo in Di Maio - tempi stringenti : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “confidiamo nel nuovo governo e nella persona del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio”. Ad affermarlo in una nota è il segretario generale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, in merito alla situazione dell’Ilva e sulla proroga al commissariamento.“Non vogliamo mettere fretta ‘ aggiunge il sindacalista – ma c’è bisogno di capire come andare avanti, i lavoratori degli ...

Ilva - operai di Taranto : “Di Maio spieghi posizione del Governo e con che risorse paga proroga. O il 4 luglio sotto il Mise” : Il giorno dopo lo slittamento al 15 settembre dell’ingresso di AmInvestco nella gestione dell’Ilva, gli operai di Taranto prendono posizione. E chiedono al ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, un incontro urgente per discutere della situazione dello stabilimento siderurgico e della trattativa sindacale. In caso contrario, annunciano la “autoconvocazione del consiglio di fabbrica presso il ministero per ...

Ilva - commissariamento prorogato al 15 settembre : più tempo per la decisione di Di Maio : ROMA - Tempi supplementari per il futuro dell'Ilva. I commissari dell'azienda siderurgica, facendo leva su una clausola del contratto, hanno spostato al 15 settembre la scadenza per la chiusura dell'...

Ilva : Di Maio - al lavoro su 20 mila pagine di studi - in contatto con Commissari : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Sull’Ilva stiamo portando avanti oltre un metro cubo di studi di carta e stiamo parlando di circa 20 mila pagine di studi e lo stiamo affrontando con un continuo contatto con i Commissari dell’Ilva”. Così il ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, a margine dell’Assemblea di Confartigianato. L'articolo Ilva: Di Maio, al lavoro su 20 mila pagine di studi, in ...

Ilva - Palombella (Uilm) : “Il tempo è scaduto”. Di Maio : “Tutelare lavoratori e tarantini” : Prima che a salire sul palco del congresso della Uil in corso a Roma salisse il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio è Rocco Palombella, segretario generale Uilm a prendere la parola e il suo applaudito intervento è incentrato sull’Ilva: “Ministro siamo ormai in una situazione di tempo scaduto“. Di Maio: “Questa è una questione rinviata per sei anni e trascurata per venti. Io ce la metterò ...

Ilva - Di Maio : "Ce la metterò tutta ma non ho superpoteri" : Sull' Ilva di Taranto " ce la metterò tutta ma non ho la bacchetta magica, non ho i superpoteri . Sto cercando di capire cosa mi ha lasciato in eredità il vecchio governo. Presto prenderò una ...

Ilva - vertice con Di Maio : il piano procede "ma non ho superpoteri" : Il ministro ha incontrato i vertici del colosso industriale indiano interessati a rilevare le acciaierie. Investimenti da 4,2 miliardi di euro con bonifiche ambientali, risanamento, riconversione ...

Ilva : Di Maio incontra Arcelor - Confindustria e associazioni ambientaliste. Volta buona? : Soddisfazione del numero uno di Mittal: 'Pronti a chiudere l'operazione entro il periodo concordato per essere operativi dal 1 luglio 2018'. Cauta fiducia dai sindacati. Ministro del Lavoro: 'Piano, ...

Ilva - Di Maio vede ArcelorMittal e ambientalisti : "Gli approfondimenti vanno avanti" : ROMA - Luigi Di Maio ha concluso il primo giro di consultazioni sul caso Ilva . Dopo aver visto lunedì sindacati e amministrazioni locali, il ministro dello Sviluppo Economico ha incontrato gli ...