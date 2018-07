Iliad Da Oggi Comprende Il Trasferimento Di Chiamata : L’offerta di Iliad si rinnova e da Oggi include il Trasferimento di Chiamata (inoltro di Chiamata). Quanto costa il Trasferimento di Chiamata con Iliad? Da Oggi è gratis Trasferimento o inoltro di Chiamata Iliad: da Oggi è compreso e gratis Breve news per segnalarti che a partire da Oggi, 3 Luglio 2018, l’offerta di Iliad è stata aggiornata […]

Rientra l’allarme trasferimento di chiamata per i clienti Iliad : da oggi è incluso nei 5 - 99 euro : Lo scivolone commesso da Iliad sul trasferimento di chiamata è stata un'amara sorpresa per gli utenti che tenevano a mente il motto "senza brutte sorprese" L'articolo Rientra l’allarme trasferimento di chiamata per i clienti Iliad: da oggi è incluso nei 5,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Due disagi frequenti con Iliad Italia oggi 9 giugno : precisazioni e dettagli extra : Volge al termine una settimana abbastanza delicata per Iliad Italia. L'esordio ufficiale qui da noi è stato caratterizzato da qualche imprevisto, come si poteva facilmente immaginare, e tanto è bastato per scatenare da un lato qualche lamentela da parte di chi ha deciso di dare subito fiducia al nuovo operatore, sia le offerte nuove di zecca da parte di brand consolidati come Vodafone, Tre, TIM e Wind nel tentativo di non perdere eccessive quote ...

Iliad - da oggi concorrenza a Vodafone e Tim Video : Iliad debutta sul mercato [Video] italiano delle compagnie mobili con un offerta incredibile per il primo milione di clienti e cerca personale in tutta Italia. 30gb di traffico dati al mese a 5 euro circa: è questa l'offerta con cui dal 29 maggio, la compagnia telefonica francese Iliad debutta sul mercato telefonico italiano. Infatti gia' dalle prime ore dall'annuncio dell'entrata nel mercato nostrano, tramite simbox installati in alcune citta' ...

Iliad - offerte e tariffe del nuovo operatore presentate al lancio di oggi : Iliad pronta al lancio in Italia oggi: i negozi nel nostro Paese, le novità e le offerte convenienti del nuovo operatore

Altro passo verso l’uscita di Iliad Italia : nuove autorizzazioni oggi 21 maggio : Ci sono alcune importanti novità riguardanti Iliad Italia che ci avvicinano ulteriormente all'uscita nel nostro Paese del tanto atteso operatore. Dopo la questione di natura commerciale e legata alla distribuzione delle SIM che abbiamo trattato nel corso degli ultimi giorni sulle nostre pagine, oggi 21 maggio tocca necessariamente fornirvi un aggiornamento per quanto riguarda l'aspetto delle infrastrutture. Vediamo dunque come stanno le cose ad ...