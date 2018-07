Iliad | 300 mila clienti nel primo mese secondo le stime Berenberg

Blastingnews

: RT @Al3xI98O: iPhone X = 1000€; Smartphone Generico = 250/300€; SIM Generica = 12€ al mese; SIM iliad = 6€ al mese. Risparmio: 72€ l'anno,… - _Fab1ana_ : RT @Al3xI98O: iPhone X = 1000€; Smartphone Generico = 250/300€; SIM Generica = 12€ al mese; SIM iliad = 6€ al mese. Risparmio: 72€ l'anno,… - Al3xI98O : iPhone X = 1000€; Smartphone Generico = 250/300€; SIM Generica = 12€ al mese; SIM iliad = 6€ al mese. Risparmio: 72… - FeedelissimoCom : Iliad a quota 300.000 clienti secondo Berenberg -

(Di martedì 3 luglio 2018)sta conquistando l'Italia o, almeno, i numeri registrati fino al momento attuale raccontano che gli italiani hanno abbracciato in grande numero il progetto dell'operatore francese. In tanti pensavano che potesse essere accolto nel Belpaese con un pò di scetticismo, soprattutto per un sistema di copertura tutt'altro che precisato. Oltretutto i costi, in particolare quelli garantiti come offerta lancio, sarebbero stati giudicati troppo bassi. 5,99 euro per minuti ed sms illimitati con 30 Gb di internet era un qualcosa che, fino al momento dello sbarco di, poteva apparire fuori dal mondo e, pertanto, veniva giudicato 'sospetto'. Questa aggressività nei costi al ribasso, al contrario, sembra oggi aver "costretto" i maggiori operatori a rivedere la propria politica dei prezzi, soprattutto in portabilità. I numeri e la copertura Ad undal suo sbarco sul mercato Italiano, ...