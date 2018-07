Ilary Blasi e Belen Rodriguez al centro delle critiche per Balalaika

Francesco Totti e Ilary Blasi progettano la sit-com "Casa Totti" : il retroscena : Pronti a "spiare" dla buco della serratura di casa Totti? Sul numero di Chi in edicola domani una clamorosa anticipazione: i rumors raccolti dal settimanale diretto da Alfonso Signorini rivelano che

Paola Ferrari contro Ilary Blasi : Paola Ferrari aveva parlato contro il programma pensato da Mediaset per commentare con leggerezza le partite dei Mondiali 2018 condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino. La giornalista sportiva torna all’attacco contro la Blasi rea di essersi concessa una vacanza in Grecia nel pieno della messa in onda della trasmissione. Ilary Blasi non era presenta nell’ultima puntata perché volata a Mykonos con il marito. Una circostanza assurda agli occhi ...

Ilary Blasi mentre lavoro Francesco si occupa dei figli : Ilary Blasi si divide in tv tra programmi musicali e sportivi. E come racconta al magazine “F”, che le dedica la cover, non ha nessuna intenzione di fermarsi. “È il mio momento, adesso tocca a me – spiega – Mi diverto io. mentre lavoro in tv Francesco pensa ai bambini”. Si fa consigliare da suo marito Totti su come condurre un programma che parla di calcio? “Francamente non ce n’è bisogno”. ...

Ilary Blasi : "Nessuna rivalità con Belen. Prima di Balalaika non abbiamo mai parlato" : La rivalità tra primedonne nel mondo dello spettacolo non è di certo una novità e può capitare anche tra bellissime come Ilary Blasi e Belen Rodriguez . Entrambe al timone di Balalaika sono state ...

Ilary Blasi - incidente hot a Balalaika/ Video - la conduttrice torna in onda ma la gonna si alza... : Dalle polemiche dei giorni scorsi per la sua fuga in Grecia per le vacanze al ritorno alla conduzione di Balalaika con tanto di incidente hot per via della gonna, non c'è pace per la Blasi(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 13:41:00 GMT)

Ilary Blasi su Belen Rodriguez : ‘Prima di Balalaika mai scambiate una parola’ : Mentre infervorano le polemiche sulla sua assenza dalla prima puntata di Balalaika verso la finale, per una vacanza veloce a Mykonos con il marito Francesco Totti, Ilary Blasi in una intervista al settimanale F , in edicola da mercoledì 4 luglio, svela altri retroscena della trasmissione e della sua vita privata. Ilary Blasi e Belen Rodriguez Soprattutto su Belen Rodriguez con cui lavora a Balalaika “Prima di Balalaika ci siamo incontrate ...

Balalaika - Ilary Blasi e l’incidente hot causato dai ventilatori di Abatantuono : Belen prova a svelare l’intimo della collega [VIDEO] : La gonna di Ilary Blasi, l’ironia di Belen Rodriguez ed i ventilatori di Diego Abatantuono: il siparietto divertente e sexy tra i tre protagonisti di ‘Balalaika’ Ilary Blasi e Belen Rodriguez sono le sexy protagoniste del programma ‘Balalaika‘, dedicato al commento e all’approfondimento delle partite dei Mondiali di Russia 2018. Le due donne si mettono spesso, all’interno della trasmissione, al ...

Ilary Blasi : "Belen Rodriguez? Ci stiamo conoscendo grazie a Balalaika" : Ilary Blasi si racconta a F – il settimanale di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei - in edicola domani.prosegui la letturaIlary Blasi: "Belen Rodriguez? Ci stiamo conoscendo grazie a Balalaika" pubblicato su Gossipblog.it 03 luglio 2018 11:55.

GOSSIP/ Ilary Blasi salta una puntata di Balalaika - su Instagram spunta foto della vacanza : In tanti si sono chiesti come mai Ilary Blasi non fosse presente alla puntata di Balalaika del 30 giugno scorso. Anche se Nicola Savino ha voluto far credere che la collega fosse altrove per un altro impegno di lavoro, gli appassionati di GOSSIP hanno scoperto che la romana era in vacanza con il marito [VIDEO]. Grazie ad una foto che Francesco Totti ha pubblicato sul suo profilo Instagram, si è saputo che lui e la sua dolce meta' erano in ...

“Che ricordi!”. Francesco Totti e Ilary Blasi a Mykonos : notato ‘quel’ dettaglio? I fan più attenti sì ed è subito nostalgia : Una foto social, evento raro se si considera che i colleghi della coppia in questione ne pubblicano molte di più, che ha scatenato due diverse ondate di commenti. Una per lei, Ilary Blasi, una per lui, Francesco Totti. A postare lo scatto è stato il Capitano – perché anche se ha lasciato il calcio giocato più di un anno fa per i tifosi giallorossi resta tale -, con questa didascalia: “Bye bye Mykonos”. La coppia, amatissima e ...

Ilary Blasi assente a Balalaika : era a Mykonos col marito. Bufera sulla conduttrice : La puntata del 30 giugno di Balalaika ha fatto storcere il naso ai telespettatori. Il motivo? L'assenza della conduttrice Ilary Blasi. Dov'era la moglie di Francesco Totti? Pochi secondi dopo l'inizio ...

Paola Ferrari attacca Ilary Blasi : «In vacanza con Totti? Io facevo 35 giorni senza respirare» : Già qualche giorno fa, Paola Ferrari aveva tuonato contro il programma pensato da Mediaset per commentare con leggerezza le partite dei Mondiali 2018 e, per questo, condotto da Ilary Blasi e Nicola ...

Ilary Blasi preoccupata per il futuro calcistico del figlio Cristian : “non è giusto caricarlo di pesi - porta un cognome pesante” : Ilary Blasi teme per il futuro calcistico del figlio Cristian, troppe pressioni e un cognome pesante da portare: i dubbi della presentatrice “Come farebbe ogni mamma, penso: sono felice che insegua i suoi sogni ma so che dovrà crescere e fare i conti con un cognome pesante. E questo mi preoccupa un po’. Capisco che la gente sogni un altro Totti, ma caricare un bimbo di tante aspettative non so poi se poi sia così giusto”: così Ilary Blasi, ...

Ilary Blasi in fuga dal flop : Mikonos meglio di Balalaika : Si è pensato alla febbre del sabato sera, ma non stava male. Perché è apparsa in splendida forma in un collegamento e in un post su Instagram con Totti da Mykonos. Ha salutato il co-conduttore Nicola ...