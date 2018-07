Il twerking delle sorelle portoricane è troppo spinto | la reazione della mamma è epica

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) Duesi divertono a filmarsi nella loro stanza mentre si esercitano nel “” al ritmo di musica. Durante la performance entra nella camera la madre che, furiosa per la scena, si leva l’infradito e mette in riga le figlie a ciabattate in testa. L'articolo Il, laproviene da Il Fatto Quotidiano.