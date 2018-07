Il tour estivo 2018 di Coez | dal Sherwood Festival di Padova a Piazza Libertini di Lecce

Alle porte il tour estivo di Gianna Nannini : le prime anticipazioni dalla rocker che non molla il 'trono' : ... Piazza Duomo 22 luglio Grugliasco , To, , Arena verde esterna di Le Gru 10 agosto Francavilla al Mare , Ch, , P.zza Sant'Alfonso 13 agosto Follonica, Arena Spettacoli Follonica Summer Festival 14 ...

Alle porte il tour estivo di Gianna Nannini : le prime anticipazioni dalla rocker che non molla il “trono” : Il tour estivo di Gianna Nannini è in partenza: la prima tappa è in programma a Mantova per il prossimo 13 luglio e proprio ad un quotidiano locale l'artista anticipa cosa aspettarsi dAlle prossime date della tournée. La rocker senese presenterà dal vivo l'ultimo album, Amore Gigante, uscito lo scorso 27 ottobre (Sony Music) proseguendo con un tour estivo di 10 tappe che partirà il 13 luglio proprio dalla Piazza Sordello della città dei ...

Un nuovo brano di Benji e Fede su Twitter : il frammento prima del tour estivo : Benji e Fede anticipano ai fan alcuni versi di un nuovo brano inedito. Su Twitter il duo modenese ha pubblicato un breve filmato che contiene uno spoiler audio di una probabile nuova canzone. Pochi i versi a disposizione nel video su Twitter. Il brano sembra essere una ballad con qualche tocco autobiografico che potrebbe riferirsi al percorso musicale compiuto da Benji Mascolo e da Federico Rossi nel mondo discografico. I versi del brano ...

Noyz Narcos/ Il successo di Enemy e il tour estivo (Wind Music Awards Summer 2018) : Il rapper Noyz Narcos sarà tra gli ospiti della serata speciale Wind Music Awards Summer 2018, in onda questa sera, martedì 26 giugno, nel prime time di Rai 1.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:45:00 GMT)

Suzanne Vega apre tour estivo a Milano : Milano, 21 GIU - Parte il 10 luglio dall'Auditorium di Milano il tour estivo italiano di Suzanne Vega, che ripercorrerà dal vivo i suoi successi con il chitarrista Gerry Leonard, noto per le sue ...

Summer Arena 2018 - a luglio appuntamento con Gianni Morandi e il suo tour estivo "d'amore d'autore" - InfoOggi.it : Quelli del Gianni Morandi tour 2018 'd'amore d'autore' sono degli spettacoli unici in cui l'amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una tracklist di oltre 40 brani per più di due ore di ...

Grande attesa per Gianni Morandi e il suo tour estivo "d'amore d'autore" : Quelli del Gianni Morandi tour 2018 "d'amore d'autore" sono degli spettacoli unici in cui l'amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una tracklist di oltre 40 brani per più di due ore di ...

Gianna Nannini all'Arena di Verona premiata con Fenomenale aspettando il nuovo tour estivo - video - : ... Piazza Duomo 22 luglio Grugliasco , To, , Arena verde esterna di Le Gru 10 agosto Francavilla al Mare , Ch, , P.zza Sant'Alfonso 13 agosto Follonica, Arena Spettacoli 14 agosto Forte dei Marmi, ...

Gianna Nannini all’Arena di Verona premiata con Fenomenale aspettando il nuovo tour estivo (video) : Dopo aver concluso la tranche di concerti nei palazzetti segnata da un infortunio, Gianna Nannini all'Arena di Verona per i Wind Music Awards 2018 è tornata in piedi dopo un lungo periodo trascorso con le stampelle in seguito alla caduta al concerto di Genova lo scorso aprile. Un incidente che non le ha impedito di proseguire con le date di Fenomenale - Il tour, anzi: la Nannini ha partecipato anche al Concertone del Primo Maggio in Piazza ...

Tropicale di Francesca Michielin è il nuovo singolo da 2640 prima del tour estivo : audio e testo : Tropicale di Francesca Michielin è il nuovo singolo estratto dall'album 2640, rilasciato lo scorso 12 gennaio per Sony Music Italy. Dopo Vulcano, Io non abito al mare e Bolivia, Francesca Michielin porta in radio il sound estivo di Tropicale, brano scritto per lei da Calcutta e Dario Faini. Tropicale di Francesca Michielin sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 15 giugno. Canzone particolarmente adatta alla stagione estiva, ...

Rugby – tour estivo - a Oita il Giappone supera l’Italia 34-17 : L’Italia del Rugby ad Oita per il Tour estivo incassa una clamorosa sconfitta, è l’ottava di fila per la Nazionale azzurra Un uno-due micidiale della linea arretrata Giapponese tra il ventesimo e il ventiseiesimo della ripresa, con Lemeki prima e Matsushima poi a battere la linea arretrata italiana, il Giappone si impone per 34-17 sugli Azzurri al Bank Dome di Oita nel primo dei due test-match del Tour estivo. Per l’Italia è l’ottava ...

Lorenzo Fragola : ecco le date del tour estivo : Tutte le info sui concerti The post Lorenzo Fragola: ecco le date del tour estivo appeared first on News Mtv Italia.

Coma_Cose : tutte le date dei concerti del tour estivo : Tanti, tantissimi show The post Coma_Cose: tutte le date dei concerti del tour estivo appeared first on News Mtv Italia.

tour estivo fra le città austriache : 4 tappe imperdibili : La sera non perdetevi gli spettacoli all'Opera, mentre di giorno salite sulla collina Schlossberg e ammirate la città dall'alto in tutto il suo splendore. ©Graz Tourismus/Harry Schiffer LINZ Per una ...